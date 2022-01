Spillåret 2022 kan bli tidenes beste

Det er en kategori innen spill som er svært sjelden. Vi får kanskje ett eller to spill i året i denne kategorien. Det går ofte flere år mellom hver gang også.

Kategorien jeg snakker om er megautgivelsene. Enorme spill fra digre studioer med en CV stappfull av klassikere.

Jeg starter her fordi 2022 har en hel bunke av denne typen spill. Korona-utsettelser, generell teknologisk utvikling og etableringen av en ny generasjon spillkonsoller har laget kø på utgivelseslistene.

Flere kanoner kommer

Vi får et nytt «Zelda», et nytt «God of War», og verdens mest etterlengtede spill akkurat nå, «Elden Ring».

Og som om ikke det var nok: Microsoft holder flere utgivelsesdatoer tett til brystet. Både «Hellblade 2», «Fable 4», «Everwild» og «Perfect Dark» kan teoretisk komme ut i 2022. Det går til og med rykter om at «Grand Theft Auto 6» plutselig kan dukke opp i løpet av året.

Som nydelig krydder i denne deilige stormannsgalskapen, finner du en haug med utrolig lovende indiespill.

Det er med andre ord noen usikkerhetsmomenter ved inngangen av 2022. Det kan dukke opp flere kanoner. Andre spill kan bli utsatt til 2023.

Men inntil videre, med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon og spikrede lanseringsdatoer: Her er de 10 spillene jeg gleder meg aller mest til i 2022.

«Elden Ring»

Foto: FROM SOFTWARE

Utvikler : From Software

: From Software Utgiver : Bandai Namco

: Bandai Namco Plattform : PC, Playstation, Xbox

: PC, Playstation, Xbox Dato: 25. februar 2022

Det blir bare ikke større enn dette i spillenes verden. Et helt nytt fantasy-spill fra utviklerne av «Dark Souls»-serien, «Bloodborne» og «Sekiro». Med legenden Hidetaka Miyazaki ved roret. Manushjelp fra George R.R. Martin.

På min topp-ti-liste over tidenes beste spill, har jeg fire spill fra From Software. Med «Elden Ring» rister de av seg kultspill-statusen for alvor og frir til «Skyrim»- og «The Witcher 3»-fansen. De er det mange av, for å si det sånn.

Jeg krysser alt jeg har av fingre og tær for at det er mulig å leve opp til de skyhøye forventningene.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«Starfield»

Foto: Bethesda Game Studios

Utvikler : Bethesda Game Studios

: Bethesda Game Studios Utgiver : Bethesda Softworks

: Bethesda Softworks Plattform : PC, Xbox Series X/S

: PC, Xbox Series X/S Dato: 11. november 2022

Apropos «Skyrim» – her har du et spill utviklerne selv beskriver som «Skyrim i verdensrommet». Et digert, åpent rollespill med stor grad av frihet for spillerne, satt til en mengde vidt forskjellige planeter.

Jeg er generelt veldig glad i science fiction, særlig når den har et jordnært fundament. Bethesda visualiserer her en fremtid i verdensrommet basert på eksisterende teknologi og vitenskap.

Det kan bli virkelig storslagent.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«God of War: Ragnarok»

Foto: Sony

Utvikler : Santa Monica Studio

: Santa Monica Studio Utgiver : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Dato: 2022

Moderniseringen spillregissør Cory Barlog og hans team gjorde med «God of War» i 2018 var ikke bare dramatisk. Den var også fantastisk, på grensen til revolusjonerende.

Her tok de en etablert actionformel og moderniserte den med voksen dybde og mellommenneskelig drama. Uten å miste blikket på det fantastiske – vi styrer tross alt en gresk krigsgud, nå bekymret pappa i tillegg, i en helt nydelig tolkning av norrøn mytologi.

I «God of War: Ragnarok» skal den norrøne sagaen til Kratos konkluderes.

Det blir trolig ekstremt heftige saker, selv om Barlog har forlatt registolen denne gangen.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2»

Foto: Nintendo

Utvikler : Nintendo EPD

: Nintendo EPD Utgiver : Nintendo

: Nintendo Plattform : Switch

: Switch Dato: 2022

Det at oppfølgeren til «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» havner helt nede på fjerdeplass, sier alt om hvor ekstremt spillåret 2022 kan bli.

Her får du altså en direkte oppfølger av Switch-klassikeren fra 2017, en oppfølger Nintendo sier vil bli mørkere og mer dramatisk, med en haug av nye egenskaper og spillopplevelser på toppen.

Etter rundt 150 fantastiske timer med «Breath of the Wild», er jeg klar som et egg for mer.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«Hollow Knight: Silksong»

Foto: Team Cherry

Utvikler : Team Cherry

Utgiver : Team Cherry

Plattform : PC, Switch, Mac, Linux

Dato: Ikke bestemt

Listens første indiespill havner høyt av en naturlig grunn – 2017-spillet «Hollow Knight» er et ekstremt bra spill.

Vi snakker om en videreføring av den glimrende «Dark Souls»-aktige designfilosofien i 2D med en ny hovedperson, nye verdener, et nytt mysterium og nye timer med givende spillopplevelser.

«Silksong» skulle opprinnelig være en mindre utvidelse av «Hollow Knight», men utviklerne hadde såpass mange friske idéer at det nå blir en full oppfølger.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«NORCO»

Foto: Raw Fury

Utvikler : Geography of Robots

Utgiver : Raw Fury

Plattform : PC

Dato: Første kvartal 2022

«NORCO» beskrives som et gotisk sci-fi-eventyr fra sørstats-USA, og hvis det ikke er nok til å pirre interessen din, er det muligens noe galt med deg.

Vi befinner oss i kjølvannet av en orkan som har herjet med lokalsamfunnet rundt et oljeraffineri i New Orleans. Innenfor denne rammen får du en sterk og uhyre velskrevet historie med elementer av sørstats-mystisisme, filosoferende roboter, mentale lidelser og en familie i oppløsning.

Vi snakker altså om et tradisjonelt pek-og-klikk eventyrspill med en fot plantet i beinhard sosialrealisme og den andre i spennende sci-fi.

Jeg spilte en demo av dette spillet i 2021, og den demoen var mildt sagt fantastisk.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

«Redfall»

Foto: Bethesda Softworks

Utvikler : Arkane Studios

Utgiver : Bethesda Softworks

Plattform : PC, Xbox Series X/S

Dato: Sommeren 2022

Et eksperiment går fryktelig galt, og småbyen Redfall blir invadert av vampyrer. Og det er ikke akkurat vampyrer av den tradisjonelle sorten, her må du også håndtere overnaturlige krefter og sterke personligheter.

Kampen mot vampyrene kan gjøres alene eller i samarbeid med andre, og i tillegg til DNA fra Arkanes storspill «Dishonored» og «Prey», kan du her være kreativ i en stor, åpen verden.

Vampyr-apokalypsen ser rett og slett veldig stilig ut!

━━━━━━━━━━━━━━━━

«Little Devil Inside»

Foto: Neostream interactive

Utvikler : Neostream Interactive

Utgiver : Neostream Interactive

Plattform : PC, PS5, PS4, Xbox One, Switch

Dato: 2022

I det som kan bli et av årets mest særegne og unike spill, tar du på deg rollen som altmuligmann for en eksentrisk, britisk lord. Han sender deg ut på livsfarlige oppdrag over hele verden, det ene mer absurd enn det andre.

Her får du en dæsj «Dark Souls» og et hint av «Monty Python». Det kan bli en kruttsterk kombinasjon.

━━━━━━━━━━━━━━━━

«Stray»

Foto: Annapurna Interactive

Utvikler : BlueTwelve Studio

Utgiver : Annapurna Interactive

Plattform : PC, PS5, PS4

Dato: Tidlig i 2022

Vi skal til en cyberpunk-verden befolket av kunstig intelligens og roboter. En skitten, stilig verden som oser av futuristisk atmosfære.

Vrien er at du spiller som en katt. En intelligent kattepus som grasiøst navigerer denne farlige verdenen.

Potensialet for en flott og unik opplevelse er så til de grader på plass.

━━━━━━━━━━━━━━━

«Dustborn»

Foto: Quantic Dream

Utvikler : Red Thread Games

Utgiver : Quantic Dream

Plattform : PC, PS5, Xbox Series X/S

Dato: 2022

Og så runder jeg av min liste over spill jeg gleder meg til i 2022 med et av de mest spennende norske spillene på lenge.

Her får du vår mest kjente spillskaper, Ragnar Tørnquist, i fri dressur. Vi skal på en road trip gjennom USA med polarisering som bakteppe. Her er ord våpen – faktiske våpen – og Red Thread Games bruker krangling og diskusjoner vi kjenner fra sosiale medier som aktiv ingrediens i historien de forteller.

Tidsriktig, stilig og veldig, veldig spennende.

PS1: Er du sulten på flere kjempeutgivelser? Disse storspillene er også ventet i 2022: «Horizon: Forbidden West», «Gran Turismo 7», «Sonic Frontiers», «Hogwart’s Legacy», «Dying Light 2» og «Suicide Squad: Kill the Justice League». Muligens «Diablo IV» og «Overwatch 2» også.

PS: 2 Spillene som kom nærmest min topp 10, er «Harold Halibut», «Goodbye Volcano High», «Suicide Squad: Kill the Justice League», «Horizon: Forbidden West», «Arc Raiders», «Somerville», «SIFU» og ... ok, jeg får bare gi meg der.

Heisann! Jeg er frilanser og skriver om spill for NRK. Til daglig jobber jeg i Level Up Norge. Om du vil lese mer om spill kan jeg anbefale mine anmeldelser av de knallgode spillene «Returnal» og «It Takes Two».

Du finner alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK på nrk.no/anmeldelser.

