Da bompenge-opprøret stod på for fullt på Nord-Jæren i 2019, gikk daværende Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) opp på talerstolen i kommunestyret og fortalte om hatefulle ytringer, vold og hets mot henne og familien.

Braut Nese applauderer at Sør-Vest politidistrikt nå oppretter OP Nettroll.

– Det de gjør er ganske moderne. Å gå ut på nett hvor folk er, mener jeg. Jeg vil gjerne skryte av politiet. Dette er veldig bra.

Braut Nese opplevde at politiet tok de hatefulle ytringene mot henne på alvor i 2019, men hun er glad for at de settes mer i system. Trusler og hets mot folk som forsøker å bidra i demokratiet, mener Braut Nese ikke er akseptabelt.

– Med denne operasjonen settes arbeidet mer i system. Den viser at de vil komme til livs med hetsen og truslene, sier hun.

– Alvorlig samfunnsutfordring

Sør-Vest politidistrikt er bekymret for at flere politikere kan vegre seg for å delta i den offentlige debatten. Derfor opprettet de et helt nytt og eget prosjekt.

–– Hat og trusler har blitt en alvorlig samfunnsutfordring. Ikke bare for dem som mottar truslene, men også familie og omgangskrets. Vi skal forebygge. Vi skal avdekke. Og vi skal etterforske straffbare ytringer mot politikere på nett, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging.

Prosjektet har de valgt å kalle Operasjon Nettroll (OP Nettroll). Det er Nettpatruljen Sør-Vest som skal drifte prosjektet.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185. Alle politiske parti har blitt kontaktet i forbindelse med prosjektet, men det er frivillig for politikerne å være med.

Skal følge med på Facebook

I første omgang skal prosjektet følge med på Facebook. Det gjør ikke at de ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier.

Kommentarer som bryter, eller kan bryte med straffeloven, vil bli vurdert av politiet. Slike kommentarer kan i verste fall føre til anmeldelse eller inndragelse av utstyr.

Foreløpig er det bare Nettpatruljen Sørvest som er med på OP Nettroll, men de har oppfordret andre politidistrikter til å være med.

– Prosjektet skjer innenfor egne rammer. Vi har en god og velfungerende nettpatrulje, og dette er en del av utviklingen deres, sier Winge.

Facebook har en regel om at mennesker skal bruke virkelige navn på plattformen. Men politiet er smertelig klar over at ikke alle brukerne følger denne regelen.

– Sakene som er straffbare blir etterforsket på vanlig måte. Vi har mulighet til å hente inn informasjon fra Facebook, forklarer politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

– Meld fra tidlig

Ane Mari Braut Nese sitt beste råd til dagens folkevalgte er å melde hatefulle ytringer videre til politiet tidlig.

– Jeg gikk på en måte og aksepterte det lenge i starten. Men det nådde et punkt da det begynte å krype inn under huden på meg. Grip denne muligheten. La politiet vurdere om det er straffbart, sier hun.