Søkkvått sildabord

Tradisjon tro arrangeres sildabordet i Haugesund i dag. Store mengder regn har imidlertid gjort folkefesten til en våt affære. SIldabordet er verdens lengste sildebord, hvor profesjonelle kokker serverer gratis sild i alle varianter fra et bord som strekker seg over to lange kvartaler.