Slåssing i Randaberg

Politiet fikk melding klokken 14.11 om at noen slåss utenfor en butikk i Randaberg. Politipatruljer er sendt ut for å få oversikt. Politiet klarte tirsdag kveld å forhindre slåsskamp i Randaberg, etter tips om et planlagt slagsmål.