– Jeg mistet munn og mæle, det var bare for dumt.

Det sier rektor ved Hellvik skole i Eigersund kommune, Svein Høyland. Onsdag kom elev Timian Wetteland til kontoret hans med to minigulrøtter i en plastpose. Gulrøttene deles ut til elevene sammen med skolemelken.

– Det var to små gulrøtter på 50 gram, pakket inn i en tett plastpose. De kostet 15 kroner. Timian regnet ut at kiloprisen ligger på bortimot 300 kroner, forteller Høyland.

Wetteland synes det blir for dyrt.

Det var disse gulrøttene som gjorde rektor oppmerksom på kiloprisen. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg håper de finner ut av prisen, om jeg skal kjøpe mer av det, sier han.

I tillegg reagerer rektor Høyland på at gulrøttene er importert fra Portugal.

– Vi har jo helt fantastiske gulrotprodusenter og gulrøtter rett utfor døra. Bare ti kilometer fra Hellvik har vi tre av de største gulrotprodusentene i landet, sier han.

Jæren og omegn kalles gjerne «Norges matfat», og området har blant annet flere store grønnsakprodusenter.

Rektor ved Hellvik skole, Svein Høyland, reagerer på kiloprisen og importlandet. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Tine må ta seg en runde

Gulrøttene har blitt kjøpt gjennom Tines tilbud skolelyst. At det var akkurat Tine som var involvert, opplever rektoren som skuffende.

– Jeg har kjempetro på Tine, og jeg har veldig sansen for samvirkeideen og alt de står for, men her må de ta seg en runde. Jeg mener samfunnsansvaret til Tine ikke er ivaretatt slik som vi forventer av dem, sier han.

Han mener det er for lite bevissthet rundt hva folk kjøper.

– Det gjelder både innpakning og volum. Norske grønnsaker er både billige og av fantastisk kvalitet. Det er noe her som er spinngale.

Elevene Molli Leidland og Natalia Markiewicz reagerer også.

– Jeg synes det er skandaløst at de skal pakke de inn i så mye plast fra Portugal, når man kan få de fra Jæren, som er nærmest oss, sier Leidland.

– Det hadde vært mye enklere og miljøvennlig om vi hadde fått dem fra Brusand, for eksempel, sier Markiewics.

Molli Leidland er blant elevene som reagerer på at gulrøttene er importerte fra Portugal. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Hadde blitt dyrere om gulrøttene var norske

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine sier de ofte blir stilt spørsmål rundt importerte grønnsaker.

– Vi har stor forståelse for at folk etterlyser norske produkter gjennom hele året. Vi samarbeider med Huseby gård, som også leverer importerte grønnsaker gjennom et samarbeid med underleverandører.

Hans-Albert Huseby i Huseby gård sier det er et spørsmål om pris, og at norske grønnsaker er sesongbasert.

– Det hadde blitt en del dyrere om grønnsakene hadde kommet fra norske bønder. Det går en smerteterskel for hva foreldrene er villige til å betale.

Han sier også det er en stor forskjell på femti gram gulrøtter i en liten pose, og en kilo gulrøtter som man får kjøpt på matbutikken.

– Det er beklagelig at pris trumfer opprinnelse for veldig mange. Vi skulle veldig gjerne ha solgt norsk, men vi må gjøre det kunden velger, sier Huseby.

Han sier også at distribusjon innvirker på prisen.

– Utfordrende

Både Ånonsen i Tine og Huseby i Huseby gård understreker at de ønsker at barn får i seg et godt og næringsrikt skolemåltid med norskprodusert mat.

– Målet er å bruke norske råvarer. Samtidig er det krevende å finne norske leverandører som kan levere i små grønnsakformater med god nok holdbarhet, til en pris som gjør at forbrukerne ikke velger bort grønnsakene som en del av et balansert måltid, sier Ånonsen i Tine.

Sindre Ånonsen er kommunikasjonssjef i Tine. Foto: Tine

Han påpeker også at Tine opplyser om opprinnelsesland på emballasjen.

– Vi jobber selvfølgelig med å finne bedre løsninger på hvordan vi kan tilby norske grønnsaker over hele Norge.

Han sier at det så langt har vært flere forhold som gjør dette til en utfordring.

– Jeg har lyst til å komme med en oppfordring: ta gjerne kontakt med Tine for å diskutere konsepter. Det vi jobber for hele tiden er at vi skal tilby barna utelukkende norske råvarer.