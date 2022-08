– Spørsmålet nå er om vi skal bruke tid og penger på å pløye alt ned i jorda, eller om det bare skal stå og råtne. Det er de to valgene vi har nå, sier bonde Sigbjørn Skjørestad (38).

Skjørestad driver Ogna gard i Hå kommune i Rogaland sammen med kona Marthe Skjørestad (35). I 2020 startet ekteparet med gulrotproduksjon. De kom seg inn på stormarkedet, og fremtidsutsiktene så bra ut.

De har rundt 150 mål med gulrøtter som nå står i fare for å bli pløyd ned. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Bruker dobbelt så mye strøm

I fjor omsatte de for 12,5 millioner kroner. De gikk med overskudd. Men ikke nå lenger.

Nå kan 100–150 mål med gulrøtter gå tapt.

– Nå bruker vi dobbelt så mye i strøm som vi tjener på gulrøttene i måneden. Og det er før vi trekker bort kostnadene for å så og produsere gulrøtter. Da går det ikke rundt å ta dem opp. Det er enkel matematikk, sier Sigbjørn.

Det er en tøff hverdag for det unge ekteparet. Nå bruker de mye av fritiden ved kjøkkenbordet. De har store avgjørelser å ta.

– Slutter vi med gulrot, må vi legge ned drifta. Da må vi finne andre ting å gjøre, sier Sigbjørn.

Nå trenger de og andre gulrotbønder hjelp.

Marthe og Sigbjørn Skjørestad må se seg om etter annet arbeid om ikke det kommer en kriseplan fra regjeringen. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

– Produksjon av gulrot er en tungvekter på det norske matbordet. Det er derfor dette er så aktuelt for så mange. Det er alvor, og vi trenger hjelp. Fort, sier Marthe.

Noen hundre meter lenger nord ligger en av Norges største gulrotprodusenter, Bru Gard. Gården har rundt 70 ansatte, og har blitt drevet i flere generasjoner.

Bruker 75.000 kilowattimer

Regjeringen betaler i dag 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre. For veksthusnæringen er det ingen øvre grense, men for jordbruket er det et tak på 20.000 kilowattimer.

Det er langt fra nok for de unge bøndene sør i Rogaland.

– Vi står midt i en kraftkrevende produksjon. Gulroten som står i feltet skal snart inn på kjølelager. Den må kjøles ned til null grader, som krever enormt med energi. Det er snakk om 45.000 kilowattimer per måned for å kjøle ned gulroten mellom september og mars, sier daglig leder i Bru gard, Asbjørn Stokkeland.

I tillegg produserer de mye løk. Den må tørkes, og krever en temperatur på lageret på rundt 20 grader. I tillegg må luftfuktigheten tørkes ut. Dette trenger 30.000 kilowattimer per måned.

– Dermed er vi oppe i 75.000 kilowattimer per måned, bare for å drifte kjøling og tørking. Regjeringens tak er en dråpe i havet for en grøntprodusent, sier han.

Gulrotprodusent Asbjørn Stokkeland bruker 75.000 kilowattimer strøm hver måned mellom september og mars. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Strømregningen har økt med 3 millioner

Selv vil han høste inn gulrøttene, selv om det trolig vil skje med tap. Han føler et ansvar for at nordmenn har norske gulrøtter på middagsbordet også gjennom vinteren.

– Med de stipulerte prisene vil vi passere rundt 3,5 millioner kroner i strømutgifter i løpet av året. Normalt ligger vi på mellom 500.000 og 700.000 kroner. Det er helt hinsides.

Bøndene har låste priser, som er fremforhandlet i jordbruksoppgjøret. Det gjør at de ikke kan øke prisene de får for maten de produserer. Skjørestad frykter at flere unge bønder vil gjøre som ekteparet Skjørestad.

– Det er mange unge bønder som ikke har bygget opp en kapital over tid, som gjør at dette er veldig krevende, sier han.

Leder i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, mener det er svært bekymringsfullt. Foto: Odin Omland / NRK

Leder av Rogaland bondelag, Marit Epletveit, mener det er svært dramatisk.

– Det er dramatisk for norsk matproduksjon og vår egen evne til å være selvberget. Når økonomien er slik at en vurderer å pløye ned fullt spiselig mat, er det dramatisk for Norge som land.

Hun håper politikerne tar tak.

– Jeg tenker det er viktig at vi som land sørger for egen mat og at de som produserer får en strømstøtteordning som gjør at det kan svare seg for de å ta jobben med å lagre grønnsakene gjennom sesongen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er ganske tydelig på at det per i dag ikke vil komme noen endring i strømstøtten for jorbruket.

– Jeg har stor forståelse for at situasjonen til enkelte produsenter er svært krevende. Regjeringen har per i dag ingen planer om endringer i strømstøtten for jordbruks- og veksthusnæringen, men vi jobber som kjent med ordninger for næringslivet, skriver hun i en e-post til NRK.