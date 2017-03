Skole beslaglegger mobiler i en uke

– I går hjalp mamma meg med å skrive en klage.

13 år gamle Alva Ravneng Vestbø har ikke for vane å skrive klagebrev til Fylkesmannen i Rogaland. Men denne uken har hun og foreldrene gjort nettopp det. 8.-klassingen opplevde at Kannik skole i Stavanger tok mobilen hennes fordi hun brukte telefonen i klasserommet. Skolen beholdt telefonen i nesten en uke.

– Jeg ble ganske sur, og da jeg kom hjem ville jeg finne ut om det var riktig av skolen å gjøre det. På nettsidene til Barneombudet leste jeg at skolen ikke har lov, sier Alva Ravneng Vestbø.

Hun fikk telefonen tilbake etter at moren hennes hentet den på skolen.

Forsvarer praksisen

Rektor Finn Lea ved Kannik skole. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Informasjonen på nettsidene til Barneombudet stemmer: Ifølge opplæringsloven kan ikke skolen holde på elevenes eiendeler utenom skoletiden. Rektor Finn Lea forsvarer likevel praksisen ved Kannik skole.

– Det stemmer at vi ikke har lov til å ta gjenstander uten å levere de tilbake når dagen er omme. Men fordi foreldrene kan komme på skolen og hente mobilen før det har gått en uke, mener vi at vi er innenfor lovverket, sier han.

Lea sier mobilbruk på skolen er et problem fordi de forstyrrer undervisningen.

– Derfor fastholder vi praksisen med å beholde telefonene i en uke, sier han.

– Ille at skolen gjør dette

Kannik skole har hatt ordningen i over ti år, og ifølge rektoren har både driftsstyret, elevrådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) gått med på at mobilene kan oppbevares på skolen i en uke. Men elevrådsleder Kaja Hjertenes mener skolen går for langt.

Alva Ravneng Vestbø ved Kannik skole. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det vi ble enige med skolen om, var et kompromiss der vi slipper anmerkning i oppførsel hvis mobilen blir beslaglagt. Men ingen vil jo bli fratatt mobilen, sier hun.

Hjertenes mener skolen vender det døve øret til når elevene forsøker å argumentere mot ordningen.

– Jeg sitter i driftsstyret, skolemiljøutvalget og elevrådet og har tatt opp saken i alle ledd jeg kan. Jeg føler meg maktesløs, sier Hjertenes, som legger til at det kan skape problemer for elevene å være uten mobil i en hel uke.

Venter på konklusjonen

Elevene kan altså få tilbake mobilene før det har gått en uke – hvis foreldre eller foresatte kommer til skolen og henter den. Det mener Lina Ravneng, moren til Alva Ravneng Vestbø, er en lite formildende omstendighet.

– Det skaper mange problemer for oss når barna blir fratatt mobilen. Mobilen er viktig for å holde kontakten med hjemmet og planlegge fritidsaktiviteter, sier hun.

Nå er saken klaget inn, og Fylkesmannen skal avgjøre om skolen kan fortsette praksisen.