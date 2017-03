Shell Norge kutter 231 jobber

Jan Soppeland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Shell Norge. Foto: Norske Shell

De ansatte fikk beskjed om jobbkuttene på et allmøte i Shell Norge sitt hovedkontor på Tananger i dag.

I løpet av høsten vil 75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere få beskjed om at det ikke er mer arbeid til dem i selskapet.

Kuttene var unngåelige, ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Shell Norge, Jan Soppeland.

– Vi har hatt veldig store prosjekter gående både på Draugen i Norskehavet og på gassbehandlingsanlegget Nyhamna på Aukra. Disse prosjektene medføre ekstraordinært stor aktivitet og behov for mange folk, og når disse prosjektene – som planlagt – går mot slutten, må vi også tilpasse organisasjonen, sier han.

Ingeniører må gå

Flesteparten av dem som nå må gå, er ingeniører. Og det er Nyhamna-anlegget som blir hardest rammet av kuttene.

Draugen-plattformen i Norskehavet vil bli rammet av kuttene. Foto: Shell

Etter sommeren starter Shell prosessen med å velge hvem som får fortsette og hvem som må gå. I løpet av høsten skal de som mister jobben ha fått beskjed om det.

Shell vil nå gå ut med tilbud om sluttpakker.

– Store deler av organisasjonen er ikke omfattet av dette – de har vært gjennom tilsvarende runder før, sier Soppeland.

– Satser på norsk sokkel?

Det har lenge gått rykter om at Shell vil selge seg ned på norsk sokkel. Og NRK erfarer at flere Shell-ansatte har mistet troen på at selskapet er interessert i å satse i Norge.

– Det er på ingen måte de signalene vi får fra moderorganisasjonen vår globalt. Vi har fullt fokus på letevirksomheten vår. Vi fikk tildelt sju lisenser nå ganske nylig, det er faktisk et rekordantall for Shell i Norge, sier Soppeland.

– Dere vil etter kuttene være nede i 600 ansatte. Kan det komme flere kutt?

– Vi anser dette å være et stabilt nivå ut ifra de oppgavene vi har i dag, og en bemanning som er stor nok til å lete etter nye muligheter i Norge som Shell er veldig interessert i, sier Soppeland.