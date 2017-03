Gigantene forlater norsk sokkel: – Det bør bekymre

– Hvis norsk sokkel skal holde på i 20, 30 eller 40 år til så er det klart at det er veldig bra å ha alle de beste selskapene til stede på norsk sokkel, sier oljeanalytiker og leder for Rystad Energys kontor i Stavanger, Tore Guldbrandsøy.

Norske myndigheter bør være bekymret mener Tore Guldbrandsøy, oljeanalytiker i Rystad Energy. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Både med tanke på god konkurranse og for at Norge skal ligge helt i front når det gjelder teknologi.

Selger ned

De siste månedene har det vært rykter om at tre av verdens største oljeselskap på ulike måter vil nedprioritere norsk sokkel.

I februar meldte Petro at Exxon Mobil-ledelsen bekreftet overfor sine ansatte i Norge at de var i forhandlinger om feltene de opererer. Det er snakk om feltene Jotun, Ringhorne, Sigyn og Balder. Dagens Næringsliv meldte fredag at Hitec Vision-kontrollerte Point Resources er i sluttforhandlinger med Exxon Mobil.

BP Norge fusjonerte i fjor med Det Norske og ble til Aker BP, der Aker er majoritetseier. Hovedkontoret ble lagt til Oslo. Tidligere var BPs hovedkontor i Stavanger.

Det har lenge gått rykter om at Shell vil selge ut sine norske eiendeler etter kjøpet av BG. I januar ble det kjent at Shell selger sine britiske eiendeler i Nordsjøen til Chrysaor.

– Det er en fare for at hvis disse selskapene forsvinner så kan det føre til at man ikke klarer å holde det nivået man en gang hadde på norsk sokkel sier Guldbrandsøy.

– Er dette noe som bør bekymre norske myndigheter?

– Ja, jeg håper og tror de er bekymret og tenker på det.

For høyt skattenivå

– Oljeprisen har falt og derfor har en del av de største selskapene hatt mindre cash tilgjengelig. Da må de gjøre en veldig streng prioritering, og det kan være at skattenivået på norsk sokkel ikke er attraktivt nok, sier Guldbrandsøy.

Direktør for næringspolitikk i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Erling Kvadsheim, er enig i at skatt må diskuteres.

– Leterefusjonsordningen har fungert veldig godt og har bidratt til mangfoldet på norsk sokkel. De store selskapene driver produksjon på store eller mindre felt og denne ordningen vil ikke være aktuell for den type selskaper. Spørsmålet er om det bør gjøres noe med de generelle rammebetingelsene, sier han.

Erling Kvadsheim fra Norsk olje og gass. Foto: Norsk Olje & gass

Kvadsheim vil trekke en tidligere diskusjon opp fra skuffen igjen.

– Regjeringen foreslo selv om rammebetingelsene for modne felt kunne gjøres mer attraktive for å få ut den siste oljen. De gikk ikke videre med det da, men det er noe som kan diskuteres.

– Hva tenker du om at disse selskapene kan forlate norsk sokkel?

– Dette er selskap som har vært utrolig viktige for norsk sokkel, sier han.

Guldbrandsøy mener politikerne har vært for opptatt av stabile rammebetingelser, fremfor å følge med på hva som skjer andre steder.

– Britene har halvert skattenivået. Hvis det er to like funn på norsk og britisk side i Nordsjøen, er det mye mer skattemessig attraktivt å bygge ut på britisk side. Det er også skattemessig gunstigere i Mexicogolfen og Brasil, selv om disse områdene har andre risikoer knyttet til seg.

Ønsker ikke å kommentere saken

NRK har vært i kontakt med Exxon Mobil, Norske Shell og olje- og energidepartementet. Exxon Mobil ønsker ikke å kommentere et eventuelt salg på norsk sokkel, mens pressekontakt i Norske Shell, Kitty Eide, skriver til NRK at

«Vår ambisjon er vekst, mellom annet så er vi i øyeblikket opptatt med å utforske mulighetene som ligger i en rekke nye lisenser som vi er tildelt i de siste TFO rundene, men utover dette kan vi ikke kommentere på konkrete aktiviteter og prosjekt før disse er vedtatt»

Ingen fra departementet hadde anledning til å uttale seg om saken i dag.