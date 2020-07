Koronapandemien har reddet flere parforhold

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Under pandemien har vi blitt nødt til å kommunisere tydelig, og ta tak i problemene som oppstår, sier Line Syvertsen.

Hun og mannen Steingrímur Valgarðsson bor i Lier med sine til sammen fem barn i alderen seks måneder til 14 år.

Kommunikasjon har vært essensielt for å få hverdagen til å fungere i koronatiden.

– I en normal travel hverdag er det mer luft mellom oss. Da blir det ofte til at man ikke tar alle kamper eller deler tankene sine. Når alle er samlet over lang tid, må vi prate mer sammen.

Syvertsen forteller at pandemien har ført dem nærmere hverandre, både som par og som familie.

– Jeg synes vi har kommet styrket ut av det, sier Syvertsen.

Et veivalg for mange

Syvertsen og mannen er ikke de eneste som har fått det bedre som par under koronakrisen.

Helle Baadsvik er leder for familievernkontoret i Drammen og Kongsberg. Hun mener pandemien har vært en øyeåpner for mange.

– Koronakrisen har nok gjort at flere par har tatt beslutninger om forholdet, sier Baadsvik.

For noen par har koronasituasjonen gjort samlivet bedre, mens for andre verre. Da går det opp i opp, sier Helle Baadsvik. Foto: Lilly Christin S. Persson / NRK

Det gjelder særlig for dem hvor samlivet har vippet i den ene eller andre retningen, legger hun til.

– Vi har hatt saker hvor par har vurdert å gå fra hverandre før koronaviruset kom, men når vi har tatt kontakt i ettertid, har de ombestemt seg.

Baadsvik sier at disse parene forteller at verdien av å holde sammen har blitt viktigere for dem etter at korona kom. Viruset har vært en ytre trussel, som har gjort samholdet viktigere.

– For andre er det slik at de innser at livet er for kort til å ikke ha det bra sammen, og de har valgt å gå fra hverandre.

Samme tendens flere steder i landet

Også familievernkontorer i Oslo og Trondheim opplever at par har ordnet opp i problemene sine selv under krisen.

Yvonne Severinsen, leder av Homansbyen familievernkontor i Oslo, forteller at en ytre trussel som korona kan virke samlende innad i familien. Foto: Privat

– Vi ble overrasket da vi kontaktet noen av familiene for å avtale time. Det var mange som sa de klarte seg fint, og at de godt kunne vente, sier Yvonne Severinsen, leder av Homansbyen familievernkontor i Oslo.

Hun forteller at mange familier har brukt tiden sin konstruktivt. Familievernkontoret i Trondheim er av samme oppfatning.

Geir Lehn Hultgren er leder på familievernkontoret i Trondheim. Foto: Privat

– En del par vi har tenkt kom til å klare seg dårlig under nedstengningen, har klart seg bra. Vi har mottatt avlysninger på parsamtaler, fordi de har klart å ordne opp på egen hånd, sier leder Geir Lehn Hultgren.

– Vil se langtidsvirkninger på sikt

Psykologiprofessor Frode Thuen har tidligere sagt til NRK at han ikke vil bli overrasket dersom vi står overfor en «skilsmisseboom» etter koronakrisen.

Han mener det samme i dag.

Psykologprofessor Frode Thuen er spent på å se hvilken effekt korona vil få på skilsmissestatistikken på sikt. Foto: Mehus, Odd / Aftenposten

– Skilsmisser tar jo tid. Erfaringsmessig er det en økning av par som skiller lag etter sommerferien. I år kan koronaeffekten komme i tillegg, sier Thuen.

Selv har han hatt stor pågang av par de siste månedene.

– Dette er en uforutsigbar tid på mange områder. Det ser vi nok også i parlivet. På sikt vil vi se en langtidsvirkning, mener Thuen.

Ikke bare en dans på roser

Til tross for at paret fra Lier har kommet styrket ut av krisen, var det likevel travelt da det sto på som verst.

– For oss dreide det seg om å ikke miste hodet i starten av nedstengningen, sier Syvertsen.

I en periode i mars og april hadde de fullt program med barn i spedbarnsalder, barnehage og skole.

– Vi opplevde det ikke som en ferie, akkurat. Men når jeg tenker tilbake, så synes jeg det var veldig hyggelig å være så mye sammen med ungene og kona, sier Valgarðsson.

Han synes også at han og kona har kommet nærmere hverandre, både som par og foreldre.