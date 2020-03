Koronaviruset rammer alle samfunnsnivåer, også parforholdet.

Flere eksperter på sex, samliv og parforhold sier til NRK at karantenetilværelsen mange lever i kan føre til økt antall skilsmisser i Norge.

– Jeg tror vi kan få en skilsmisse-boom hvis dette varer særlig mye lengre, sier psykolog og samlivsekspert Frode Thuen.

Thuen, som skriver egen samlivsspalte i Aftenposten, sier at skilsmisseraten har en tendens til å øke når par må tilbringe mye tid med hverandre. Men koronaviruset gjør ting enda verre.

– Når vi er på ferie, så er vi i hvert fall på ferie! Det er ingen som har valgt dette, så det kan være tøft for veldig mange par.

Thuen får støtte av en annen samlivsekspert og psykolog, Biancha Schmidt.

– Det kan bli et skred av skilsmisser etter denne perioden. Det kan være vanskelig å redde et allerede tynnslitt parforhold i denne krisen, sier Schmidt.

Kina og England forbereder seg på skilsmisser

Spådommen fra Thuen og Schmidt ser ut til å stemme godt med det internasjonale bildet.

I Kina melder Global Times om at den kinesiske byen Xi'an opplever flere skilsmisser enn noensinne. Flere andre kinesiske sorenskrivere melder også om at kapasiteten for skilsmisser er sprengt på kontorene.

Rapportene fra Kina sier at det er unge impulsive mennesker som skiller seg mest. Det har også ført til at mange ringer noen dager senere og angrer på skilsmissen, forteller en av de ansatte.

I England har en av landets mest kjente advokater gått ut og advart om økt antall skilsmisser. Lady Shackleton har tidligere har hatt klienter som Sir Paul McCartney, Madonna og Liam Gallagher.

– Man kan bare forestille seg hvordan det kommer til å bli når familier er stengt inne på eiendommen sin over lang tid, sier Lady Shackleton til Sky News.

Råd fra ekspertene: vis hensyn

Så hva kan man gjøre for å bevare forholdet gjennom koronakrisen? Samlivsekspert Frode Thuen tror mye handler om solidaritet.

– Vær oppmerksom på at dette krever mer av deg enn vanlig. Samtidig må du tenke mer på «vi», og mindre på «jeg».

Psykologen sammenligner karantenetiden mange opplever nå, med å få barn.

– Vi vet jo at livsendringer øker risikoen for at man kommer inn i et dårlig spor. Folk som får barn får gjerne 15–20 prosent redusert partilfredshet. Jeg forventer det samme av koronatiden.

Samlivsekspert Schmidt tror det kan være lurt å snakke med hverandre om hvilke følelser man har knyttet til koronautbruddet, fordi reaksjonsmønstrene i en krise kan være veldig forskjellige.

– Når vi er stressa og utsettes for press, noe annerledes enn vanlig, brudd i rutiner, så reagerer man ofte ulikt. Hvis det blir en polarisering av reaksjonsmønstrene våre, da kan det bli problemer. En blir veldig redd, mens den andre vil snakke om det nære og oss, da blir det en konflikt. Behovene blir ulike. Konflikt er jo når vi er ulike, sier Schmidt.