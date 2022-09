Senker temperaturen med en halv grad

Stavanger kommune har senket temperaturen i kommunens bygg med en halv grad. Frem til august i år hadde kommunen energiutgifter på 135 millioner kroner, som er mer enn dobbelt så mye som for samme periode i fjor. I rom som brukes lite, kan temperaturen blitt senket enda mer. Kommunen har over 400 bygg. Kommunen vurderer også andre tiltak for å spare strøm. Budsjettet for energiforbruket er på 172 millioner kroner i år.