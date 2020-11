– Jeg blir sjokkert over at 13-åringer tilbys slik. Det er ganske trist at det har blitt slik, og at unger må forholde seg til dette.

Det sier en kvinne som er forelder til en ungdomsskoleelev til NRK. Hun tipset nylig politiet om en slik konto.

Seksjonsleder ved etterretning og etterforskning i Haugesund, Jarle Utne-Reitan, bekrefter at de har blitt kontaktet av foreldre angående salg av narkotika på Snapchat til ungdomsskoleelever.

– Vi fikk tips om denne kontoen som tilbyr narkotika til unge ungdommer. Det er ett av flere tips vi følger opp. Denne Snapchat-kontoen, med flere, er vi kjent med fra før. Sosiale medier er åpenbart populært når det gjelder narkotikasalg.

– Ikke overrasket

Politiet følger opp tipsene med etterforskning.

Politiinspektør og etterforsker for politiet i Haugesund, Jarle Utne-Reitan, opplyser at de er godt kjent med at det foregår salg av narkotika på apper. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Det er vanskelig å si om dette er et økende problem for aldersgruppen, men vi lar oss ikke lenger overraske over at barn i ungdomsskolealder blir tatt med, eller tilbudt, narkotika.

Haugesunds Avis omtalte saken først.

NRK har snakket med flere foreldre på Haraldsvang skole i Haugesund. Kvinnen som sto for det seneste tipset, er anonym av hensyn til sønnen, men forteller at alarmbjellene gikk da 14-åringen viste henne hva den anonyme kontoen hadde delt.

Da hun delte bildet med andre foreldre fikk hun tilbake et lignende bilde fra en annen forelder, men dette bildet kom fra en annen konto.

– Noen av ungdommene hadde godkjent «venneforespørsel» fra disse kontoene, siden de ikke visste om det var en venn eller ikke. Men så viste det seg å være for salg av narkotika. Noen av foreldrene hadde hørt om lignende tilfeller, mange av dem ble like sjokkert som oss.

Bildene fra appen ble delt mellom foreldre på Haraldsvang skole i Haugesund, og deretter tipset inn til politiet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Forbanna

Kvinnen understreker at sønnen ikke har vært involvert i kjøp.

– Jeg blir forbanna på disse som selger til ungdom født i -06 og -07. Det er ikke sikkert det er voksne selgere, men en plass må det komme fra. Jeg har forstått at det har blitt mer rus blant ungdom, men når en får se det så konkret, det er brutalt, sier hun.

Politiinspektør Utne-Reitan ber foreldre tipse politiet ved lignende situasjoner, eller ta kontakt med forebyggende avsnitt for å få råd.

– Det er viktig å ikke være naiv. En del ungdommer har en holdning om at det er en rusreform på gang, og at det ikke skal være straffbart med narkotika. Det virker som at de også tror at det ikke er farlig, men det er helt åpenbart at bruk av en del narkotika er forbundet med stor fare. Det har vært noen overdose-saker både hos unge og eldre brukere den siste tiden.