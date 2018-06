Schumann risikerer ny forvaringsdom

Den tidligere Nokas-raneren er fortsatt på prøvetid etter at han ble løslatt fra forvaring for snart fire år siden.

Nå har Schumann blitt ilagt et besøksforbud mot sin tidligere kone i Stavanger som han, etter politiets oppfatning, har brutt.

NRK kjenner til at politiet og statsadvokaten vurderer ny forvaringssak på grunnlag av Schumanns brudd på besøksforbud, kombinert med andre forhold som de foreløpig ikke vil si mer om.

Dersom en tidligere forvaringsdømt begår en ny straffbar handling i prøvetiden kan statsadvokaten velge å reise en sak for tingretten for gjeninnsetting i forvaring.

– Vil komme tilbake til konsekvenser

– Nye straffbare forhold kan på generelt grunnlag føre til gjeninnsettelse, og vi følger nøye med på hans situasjon. I tillegg til de generelle prøveløslatelsesvilkårene følger vi også med på om de spesielle vilkårene overholdes, sier politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Da Schumann satt fengslet møtte han ved flere anledninger Kjetil Klungland, sønn av den drepte polititjenestemannen. De to snakket mye om det å leve et lovlydig liv etter fullført soning. Foto: NRK / NRK

Berge sier de vil komme tilbake til hvilke konsekvenser saken vil få for Schumanns del. Statsadvokaten vil nå også bli involvert.

– Vi er ikke beredt til å gå nærmere inn på dette nå, sier politiinspektøren.

Fredrik Brodwall som er Schumanns advokat vil ikke kommentere saken.

– Alvorlig sak

– Hvor alvorlig ser politiet på episoden?

– For dem som har vært involvert er dette en alvorlig sak, sier Lars Ole Berge.

Saken startet i januar i år da Schumann oppholdt seg i Stavanger hvor hans ti år yngre ekskone bor. De var gift fra 2005 til 2011, og sammen har de to tvillingdøtre som nå er sju år gamle.

I Stavanger oppsto det i januar en situasjon hvor politiet ble involvert.

Må holde seg minst 500 meter unna

Politiinspektør Lars Ole Berge bekrefter episoden overfor NRK, men ønsker ikke å kommentere hva som konkret skjedde, og som førte til at Schumann ble ilagt besøksforbudet.

Kjell Alrich Schumann under Nokas-rettssaken. Foto: Alf Ove Hansen

Ifølge Berge fikk Schumann etter denne episoden forbud mot å oppholde seg nærmere enn 500 meter fra ekskjærestens bolig.

Seinere i vår var Schumann i Stavanger på nytt.

Etter politiets mening brøt Schumann ved denne anledningen besøksforbudet.

I den forbindelse fikk han også et forelegg på 10.000 kroner som han ikke vedtok.

Politiet skal etterforske mer

Saken, hvor Schumann nektet å vedta forelegget, var i utgangspunktet berammet i Stavanger tingrett 27. august, men nå har politiet trukket saken tilbake for å etterforske den videre.

– Vi ønsker å se de to episodene i sammenheng, både den som førte til besøksforbudet, samt episoden hvor vi mener at Schumann har brutt det. Vi vil begjære saken eller sakene pådømt på et senere tidspunkt, sier Lars Ole Berge.

Schumann sammen med sin advokat, Fredrik Brodwall. Foto: Joar Elgåen / NRK

Kjell Alrich Schumann ble i 2006 dømt til 16 års forvaring etter Nokas-ranet to år tidligere hvor han også skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

Schumann trodde saken var henlagt

Kjell Alrich Schumann er overrasket når NRK ringer og ber ham om å kommentere forholdene.

– Jeg har fått et brev hvor det går fram at saken er henlagt, sier Schumann.

Politiinspektør Lars Ole Berge sier dette er en misforståelse fra Schumanns side. Berge presiserer at det er en annen sak som er henlagt, men ikke saken om besøksforbud som fortsatt er under etterforskning. Selve besøksforbudet mot ekskona gjelder også videre.

– Har følt en reell frykt

Schumann ønsker ikke å kommentere hva han mener om at han har fått et besøksforbud, og at han, ifølge politiet, har brutt dette.

Advokat Odd Rune Torstrup representerer Schumanns ekskone.

Torstrup sier til NRK at hun har følt reell frykt gjennom vinteren da besøksforbudet ble ilagt.