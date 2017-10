Satt fast i myra

En mann meldte fra til politiet at han stod fast i myr i Tananger rett etter klokka fire i natt. Han hadde vann til halsen, og telefonen gikk tom for strøm. Politi og brannvesen startet leting. Etter en time ble mannen funnet på et busstopp. Hadde kommet seg løs selv.