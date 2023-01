– Det er surrealistisk at vi skal straffes for bildene andre legger ut, sier den oppgitte bryggmesteren i Salikatt bryggeri, Bjarte Halvorsen.

Nå ber bryggeriet kundene droppe tagger, anmeldelser og tilbakemeldinger knyttet til ølet.

Det er nemlig ulovlig alkoholreklame, og fører til bøter. I verste fall kan bryggeriet miste bevillingen til å produsere øl.

Bjarte Halvorsen og kona startet Salikatt bryggeri for syv år siden. Foto: Privat

– Kundene deler for eksempel at de er kommet på hytta og drikker en god øl. Det blir ulovlig hvis de slenger med taggen Salikatt, forklarer Halvorsen.

Det kundene legger ut, regnes som om profileieren, altså bryggeriet selv, har lagt det ut.

Det gir Helsedirektoratet beskjed om i et brev til bryggeriet.

– Jeg synes det er en innskrenkning av ytringsfriheten til folk, sier Halvorsen.

Vurderes som om profileier selv har lagt det ut

NRK har lest brevet Salikatt bryggeri fikk fra Helsedirektoratet. Der står det blant annet:

«Profileier vil ha ansvar for å sikre at alt innhold og aktivitet inne på profilsiden er i tråd med regelverket (...) Dette innebærer blant annet at privatpersoners og tredjepersoners kommentarer og bilder vil vurderes som om profileier selv har lagt det ut.»

Helsedirektoratet sier alkoholaktørene selv må sikre at alt innhold på egne profiler i sosiale medier er i tråd med reklameforbudet.

– Enten ved å slette taggede innlegg med alkoholomtale eller ved å velge bort den funksjonen som gjør at slike innlegg vises automatisk på alkoholaktørens profil. Det sistnevnte alternativet er noe aktøren enkelt kan velge i sine innstillinger på de ulike plattformene på sosiale medier, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver.

Det nye er at Helsedirektoratet i disse dager gjennomfører et reklametilsyn.

– Der har vi avdekket at mange aktører har alkoholreklame i sine profiler i sosiale medier, sier Giæver.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen i Fremskrittspartiet har valgt å sende skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om dette.

Roy Steffensen (Frp) mener det er absurd at bryggerier skal straffes for det kunder uoppfordret publiserer i sosiale medier. Foto: Privat

– Jeg trodde ikke det var sant da jeg leste det. Jeg klarer ikke i min villeste fantasi å se at det kan stemme. Her tror jeg Helsedirektoratet har tatt litt mye Møllers tran.

Hvis regelverket blir stående og bryggeriene straffes for det kunder legger ut, vil Frp trolig ta det opp i stortinget, sier Steffensen.

– For meg er det helt absurd at Salikatt og andre bryggerier skal bli ansett som kjeltringer og bli straffet med bøter fordi kunder uoppfordret deler opplevelser de har hatt og tagger bryggeriene.

Umulig å gå gjennom alt

Halvorsen og kona startet bryggeriet Salikatt for syv år siden, og har fem fulltidsansatte i det lille bryggeriet.

– Det kommer inn mye anmeldelser og innlegg. Det er så godt som umulig å gå gjennom alle og vurdere om de er ulovlige eller ikke.

Han mener at det blir vanskelig å selge øl i Norge, og umulig å selge øl til utlandet uten delingene i sosiale medier.

– Det er kjempetrist. Da får ingen se hva vi lager og hva vi putter inn i arbeidet vårt. Vi er lidenskapelig opptatt av dette, men det går ikke hvis ikke folk kan ta bilde av en god opplevelse og gi oss en tagg om de vil.

Forbudet burde moderniseres

Bryggeri- og drikkevareforeningen stusser over tilsynet Helsedirektoratet har hatt. De har blitt kontaktet av mange medlemmer som har fått tilsvarende brev som Salikatt bryggeri.

– En del av det direktoratet peker på er ingen uenig i, men en del de tar opp har gjort oss ganske urolig, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Bryggeri- og drikkevareforeningen har lenge jobbet for at reklameforbudet burde moderniseres. Foto: Siri Sugstad / NRK

Foreningen støtter reklameforbudet, men har i mange år jobbet for at reklameforbudet burde moderniseres.

– Det ser ut til å være en type innstramning uten at det er gjort noe endring i loven, men at de har tolket det strengere enn før.

Det mener Fuglum er oppsiktsvekkende og problematisk.

– Helsedirektoratet peker på en del nye ting som de ser ut til å mene er lovbrudd som vi har ment er innenfor loven.