– Vi valde å byte ut hybridbilen med elbil. Rekkjevidda har blitt så god at det var framtidsretta å kjøpe elbil. I tillegg er det bra for miljøet, seier Kjetil Moen Vikse frå Haugesund.

Han er ikkje den einaste som har valt elbil framfor ein ladbar hybrid.

I 2021 blei det selt vel 38.000 ladbare hybridar i Noreg. I fjor var talet dryge 16.000. Ein nedgang på heile 58 prosent på eitt år.

Salet av ladbare hybridar stuper vidare. I dei to første månadene i år er salet ytterlegare halvert, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF).

Noreg er best i verda

I dag er fire av fem nye bilar som blir selde i Noreg, ein elbil. Så seint som i 2019 var dette talet to av fem.

Det er med andre ord ingen tvil om at elbilen har tatt over for den ladbare hybriden og andre bilar med fossilt drivstoff.

Dei siste åra har avgiftene auka for hybridbilar. Det har også påverka saka av denne biltypen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Noreg er best i verda på dette området, seier Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Han er dagleg leiar i Norsk Klimastiftelse.

Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar i Norsk Klimastiftelse. Foto: Ronald Hole Fossaskaret / NRK

Han registrerer at land som Sverige, England og Tyskland er i ferd med å komme etter.

– Det er gledeleg. Vi ser eit skifte i ein svær bilindustri. Dette ser vi effekten av i Noreg. Utvalet er så stort at fleire og fleire ser på elbilen som eit fullgodt førsteval, seier Michelsen.

Framleis ein veg å gå

Det er over 4,2 millionar køyretøy i Noreg. Tal frå Norsk Klimastiftelse viser at det er 632.192 utsleppsfrie køyretøy i Noreg. Ein andel på 15 prosent.

Sal av bilar i Noreg 2018-2022 Drivstoff 2018 2019 2020 2021 2022 Endring i % 2018-2022 Elektrisitet 46.092 60.316 76.790 113.715 138.260 + 200 Bensin Plugin Hybrid 25.164 18.764 27.497 36.595 15.596 - 38 Bensin Hybrid 16.324 17.542 12.246 9780 10.159 - 38 Diesel 26.252 22.823 12.163 7093 5427 - 79 Bensin 32.601 22.355 11.285 7485 4333 - 87 Diesel Plugin Hydrid 1382 531 1412 1572 528 - 62 Hydrogen 51 29 15 36 27 - 47 Kjelde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OVF)

Det er cirka ein halv million varebilar i Noreg. Her er andelen utsleppsfrie køyretøy på 4,46 prosent. For motorsyklar er andelen under 1 prosent.

– I personbilmarknaden har vareutvalet blitt betre, og då har elbil blitt eit reelt alternativ. Dette har ikkje skjedd for dei andre køyretøya, men vi ser at det er noko på gang, seier Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse.

Han meiner styresmakta kan hjelpe også her.

– Her må politikk og marknad verke saman. Det er viktig at det offentlege bruker si anbodsmakt til å stille krav ved innkjøp av køyretøy. Då kan ein dytte marknaden til å lage utsleppsfrie løysingar, seier Michelsen.

Tilrår ikkje hybrid no

Møller Bil er Noregs største bilforhandlarkjede og sel merke som Audi, Skoda og Golf. Dei tilrår ikkje lenger kundane sine å kjøpe ladbare hybridar.

Øyvind Skovli, kommunikasjonsdirektør i Møller bil. Foto: Kilian Munch

– Det handlar om at elbilen har blitt så bra i fleire prisklassar. Dei er tilpassa norske bilkjøparars behov. Folk har høve til å velje nullutsleppsbilar. Det vel dei, og det er veldig positivt, seier kommunikasjonsdirektør Øyvind Skovli.

Utvalet blant elbilane no er så godt at hybridane blir overflødige.

– Eg er veldig fornøgd med elbilen eg har no. Den er veldig behageleg å køyre. Så eg kjem nok ikkje til å gå tilbake til hybridbil, seier nybilkjøpar Kjetil Vikse Moen.

Kjetil Vikse Moen trur ikkje han og familien kjem til å gå tilbake til hybridbil. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Nedgangen er som forventa. Det har komme mange fleire elbilar på marknaden med lang rekkjevidd, god plass og hengarfeste. Då er det enklare å bruke elbilen i det daglege, seier kommunikasjonssjef Ida Krag i Bilimportørenes landsforening.

Ida Krag, kommunikasjonssjef i Bilimportørenes landsforening.

Tilgang på ladestasjonar har også blitt mykje betre dei siste åra.

Utsleppsfritt i 2025

Målet i Noreg er at alle nye bilar som blir selde i 2025, skal vere utsleppsfrie. Nedgangen blant dei ladbare hybridane viser at bilsalet er på rett veg.

– Håpet er at elbilen tar over heile marknaden og vekslar inn den ladbare hybriden som vi ser er den siste drivlinja som har ete andelar frå elbilane, seier kommunikasjonsdirektør Øyvind Skovli i Møller bil.

At 2025-målet er i ferd med å bli nådd, blir motteke med glede i Norsk Klimastiftelse.

– Norsk elbil-politikk har vore ein suksess, seier Michelsen.

Han åtvarar likevel både folk og styresmakter om at jobben med å få bilparken utsleppsfri, langt frå er gjort.