Advokat: – Russen har rett til å få pengene igjen

Det hadde ligget i kortene en stund, men onsdag sist uke avgjorde kommunestyret i Gjesdal at Landstreff Stavanger i Kongeparken må avlyses. Sist uke sa Lund gruppen AS, som står bak arrangementet at de trengte tid for å finne ut hva de skulle tilby i stedet.

Mandag fikk flere tusen russ svaret i e-postboksen: Ingen får igjen penger for selve billetten, men alle tilleggspakker betales tilbake. Dette gjelder mellom 9000 og 10.000 av dem som har kjøpt billett, ifølge arrangøren.

Som erstatning for billetten kan russen velge mellom flere arrangementer. De kan få festivalpass til treffet Back Together – by LS, som finner sted i Kongeparken neste år. De kan også få to festivalpass til Elvefestivalen i Drammen i august, to sesongkort til kongeparken eller ett festivalpass til Palmesus i Kristiansand i juli.

1000 medlemmer på én time

– Når vi har brukt tusenvis av kroner og heller blir tilbudt feiring neste år, eller sesongkort i Kongeparken, er det en utrolig svak erstatning. Ikke i nærheten av det tilbudet vi brukte penger på, sier Kaja Hjertenes, russ i Stavanger.

Etter å ha lest e-posten fra Landstreff Stavanger startet Hjertenes Facebook-gruppen «Gi russen tilbake LS-pengene». Etter én time hadde gruppen 1000 medlemmer.

– Dette er utrolig tullete! Jeg har egentlig ikke brukt så mye tid på å planlegge russetiden, men landstreffet og de 3000 kronene jeg brukte på billetten, skulle være min investering i russetiden, sier hun.

I gruppen samarbeider nå medlemmene om å finne ut hvilke rettigheter de har.

Dramatisk situasjon

– Vi har jobbet steinhardt for å finne noen alternativer. Det er en utrolig krevende situasjon vi står i, sier pressekontakt Aasmund Lund.

Arrangøren Lund Gruppen har allerede permittert over 100 ansatte.

– Grunnen til at vi ikke refunderer billettpengene, er rett og slett et likviditetsspørsmål. Investeringene i arrangementet er allerede gjort, sier han, og viser til at parken blant annet har lagt opp strøm slik at russebussene i framtida ikke skulle bruke aggregater i parken.

Russen må bestemme seg innen fredag hva de velger. Fristen er satt for at arrangøren må kunne planlegge, ifølge Lund.

Han frykter ikke at firmaet går konkurs, men kaller situasjonen dramatisk.

– Ikke bare for landstreffet, men for alle våre avdelinger. Dette kan vare i én måned til, men også ti.

Familieparken Kongeparken, hvor Landstreff Stavanger blir arrangert, har for øvrig utsatt sesongåpningen. Opprinnelig skulle parken åpnet 4. april.

Advokat: – Litt uredelig

Svein Kjetil Lode Svendsen er advokat i advokatfirmaet Elden DA. Han er klar på at russen har rett til å få pengene igjen.

– Hvis russen ønsker det, har de rett på å få tilbake pengene. Det eneste de må gjøre er å sende en e-post til arrangøren og si at de ønsker refusjon, sier Svendsen.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen mener russen har rett på å få pengene tilbake. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Han kaller tilbudet fra arrangøren «litt uredelig», og mener de burde samarbeidet med kommunen for å kunne betale alle tilbake.

Samtidig foreslår han at flere burde benytte tilbudet fra arrangøren.

– Arrangøren har nok allerede brukt mye av pengene de har tjent billetter. Hvis alle som har bestilt, krever pengene tilbake, kan det hende at det blir for mye for arrangørene. Hvis de ikke har midlene, og går konkurs, kan det bety at ingen får pengene tilbake, sier Svendsen.