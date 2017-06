Reven Ayla (1) er savnet

Silje Matnisdal vokste opp på en gård der de hadde to tamme rever. For ett år siden kjøpte hun reven Ayla, som hun har trent opp til å bli en god turvenn.

Foto: Privat

Nå er reven savnet etter en tur i Bjødnaliå mellom Ålgård og Undheim, på torsdag.

Reven er ikke vant til å være alene

– Det er veldig kronglete og vanskelig å holde sikten inn i skogen der, og jeg pleier sjelden å gå tur sånne plasser fordi jeg har ikke helt kontrollen på området. Og da vi snirklet oss opp gjennom området, så sprang hun plutselig forbi meg.

Matnisdal forteller at hun prøvde å skynde seg etter, men da hun rundet svingen var Ayla borte vekk. Og siden har hun ikke sett sin gode turvenn.

– Hun kommer vanligvis når jeg roper på henne, men hun har jo sterke instinkter og hun jakter mye mus når vi er ute.

Men, Ayla er tross alt en rev, kan hun ha stukket av med vilje?

– Nei, jeg tror ikke det. Hun pleier å få ganske panikk når hun ikke finner meg når vi er ute på tur. Hun kan godt stikke av en liten stund, men når hun merker at jeg ikke er i nærheten så får hun panikk, for hun er jo ikke vant med å være alene og jeg er jo alltid der som hun er, svarer Matnisdal.

Flere vil hjelpe

Reven går i ett med terrenget og er vanskelig å få øye på. Da matmor trålte Bjødnalia i går, var det mange turgåere som ville hjelpe henne med letingen.

– Jeg er helt rørt over hvor mange som vil være med å hjelpe meg å finne Ayla. Mange har ringt, bare for å spør hvordan det går, og om jeg har funnet henne. Folk jeg aldri har truffet før, eller kjenner. Det er kjekt at folk engasjerer seg.

Det sier Matnisdal som nå vurderer å bruke jakthund i håp om å få los på Ayla.