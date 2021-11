Restriksjoner for besøkende



Haugesund sjukehus innfører strengere smitteverntiltak fra i dag. I utgangspunktet ber sykehuset om at unødvendig besøk blir avlyst.

Hver pasient får bare ha én person på besøk til dagen, og besøket må skje i visittiden. Det er også innført munnbindpåbud for de besøkende. Administrerende direktør Olav Klausen sier de vil legge til rette for besøk til barn og unge, kritisk syke og døende pasienter.