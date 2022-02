– Vi har satt oss et litt hårete mål om å ansette 400 til i løpet av 2022. Det er både nasjonalt og globalt, sier Maruan Tammaoui, som er rekrutteringsansvarlig i Easee, som tilbyr ladeløsninger til elbil.

En av dem er Chantal Fangueiro fra Nederland, som nylig ble ansatt i selskapet som deres globale markedsmanager.

– Arbeidsmarkedet i Norge gir folk som meg muligheten til å komme seg ut av komfortsonen og flytte til et annet land, hvor de kan oppleve en annen kultur, sier Fangueiro.

Bare på Forus i Sandnes skal bedriften gjøre 200 til 250 nyansettelser. Det er en dobling av dagens ansatte.

Rekordhøy vekst

Tall fra Nav viser at det i alle fylkene i Norge har vært en eksplosiv økning av antallet ledige stillinger.

Et eksempel er Rogaland. Der det i januar var det 7114 utlyste jobber i Rogaland.

Samtidig er drøyt 6000 arbeidsledige registrert.

Leder i Næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, omtaler rekorden som vanvittig.

Harald Minge, leder i Næringsforeningen i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er første gang jeg har sett flere utlyste jobber enn ledige i Rogaland. Det er en unik situasjon og det er veldig spesielt.

Tallet på ledige jobber i Rogaland har økt med 30 prosent sammenliknet med i fjor.

Utenlandsk arbeidskraft har forsvunnet

Landet over er det nå rekrutteringsbehov innen hotell, restaurant, bygg- og anlegg og offentlig sektor, mens i Rogaland er det blant annet et ekstra stort behov for ingeniører, IKT-folk, industriarbeidere i energinæringen, forklarer Minge.

Han ser at mange har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse, som de har mistet under pandemien.

– Denne situasjonen er veldig gledelig, men det er også kjempeutfordrende, fordi det er et stort gap mellom den kompetansen bedriftene trenger og den som i øyeblikket er tilgjengelig, sier han.

– Kan bli Lønnsgalopp

Å skaffe denne kompetansen mener han blir regionenes største utfordring framover. Og det kan få konsekvenser.

– Bedriftene får kanskje ikke den veksten de ønsker, og vi kan få en lønnsgalopp, som vi også har sett før i energibedriftene. Hvor bedriftene må slåss om en begrenset mengde arbeidskraft.

I Easee er de ikke så bekymret, men de merker at det er noen form for kompetanse det er vanskeligere å få tak i enn andre.

Maruan Tammaoui, rekrutteringsansvarlig i Easee. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det krever mye mer målrettet innsats fra vår side, slik at vi klarer å treffe de vi faktisk skal. Men vi har et veldig godt team som jobber for å sikre at vi treffer de målgruppene, sier Tammaoui.