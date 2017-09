Rekordmange forhåndsstemmer

Rekordmange har forhåndsstemt foran årets stortingsvalg. Det viser tall fra valgdirektoratet. For Rogalands vedkommende har over 56.000 forhåndsstemt og det innebærer 17,5 prosent av de stemmeberettige. Stavanger setter også rekord med over 12.500 forhåndsstemmer.