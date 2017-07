Stavanger SV mot bompenger

Stavanger SV slutter seg til bompengemotstanderne i bystyret. – I dag deler H/Frp-regjeringen ut skattekutt til rikfolk, mens fattige og vanlige folk betaler for vei- og kollektivutbygging. Det rettferdige vil være at dette tas over skatteseddelen, og at de som har mest bidrar mest, sier kommunalråd Eirik Faret Sakariassen.