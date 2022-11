Reagerer på utsetting av oljeleting: – Betenkelig

Konsernsjef i oljeserviceselskapet IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad, er svært skuffet over at 26. konsesjonsrunde blir utsatt.

– Jeg syns det er svært betenkelig at regjeringen gjør knefall for SV. Verden og Europa trenger energi, og vi må lete for å finne mer, sier Kyllingstad.

Han mener en utsettelse av 26. konsesjonsrunde vil ramme hele olje- og gassnæringen i Norge.