Råkjørte med 5-åring i bilen

Utrykningspolitiet målte et kjøretøy til en hastighet på 125 km/t i 80-sonen i Karmøytunnelen. Passasjeren i bilen var et barn på 5 år. Føreren ble fratatt førerkortet på stedet og blir anmeldt for forholdet. Det melder Sør-Vest politidistrikt.