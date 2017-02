Terningkast 5

«Game of Hansen» har stavangerkomikeren kalt sitt femte og nyeste soloshow, som hadde premiere onsdag kveld. Hadde det vært tennis, ville det vært 'game – set – match' og klar hjemmeseier til Hansen. Dette var latter i en time og femten minutter.

Hans Petter Hansen om Johaug-kremen

Publikumssuksess

Kjapt tilbakeblikk: For to år siden gikk Hans Morten Hansen på scenen med showet «50 Shades of Hansen» og en litt krevende merkelapp som «Norges morsomste mann». Forestillingen ble en veldig publikumssuksess og punktum ble først satt i fjor høst. Men kvaliteten var litt middels og Hansen var litt halvslapp. Syntes jeg – og noen andre med terning.

Røverhistorier

Derfor er det ekstra godt å ha han tilbake i noe som er tett opptil storform denne gangen. «Game of Hansen» er egentlig ikke annet enn en lag rekke hverdagsbetraktninger, vitser og mer eller mindre selvopplevde røverhistorier. Men Hans Morten Hansen er en mester på å levere sånt. Han har en timing fra den aller øverste stand up-hylla, og han har en slags overtydelig antydningshumor som funker til tusen – særlig når han beveger seg under beltestedet.

Direkte fra førpremieren til Game of Hansen

Og der beveger han seg oftere og morsommere enn sist. Jeg lover å ikke si det om noen andre komikere, men Hans Morten Hansen kler å være på kanten. Han har et deilig talent i å være vulgær på en stilig måte.

Selvironisk

Men «Game of Hansen» er mer. Det er selvironisk omgang med egen familie og egen kropp. Det siste er en slags gjennomgangstone i Hansen-showene; alderstegnene, den ikke altfor atletiske kroppen og formen, som er omtrent like dårlig som Petter Northugs. Det kan bli litt mye og litt for opplagt. Men han balanserer greit under mottoet «Jeg er i form – 'rund' er også en form».

Direkte: Game of Hansen

Aller best er han på hverdagsbetraktningene; om selvklebende knagger, Starbucks og tekniske installasjoner i biler. For eksempel. Det er gjenkjennelseshumor på høyt nivå.

Imponerende helhet

Alt er ikke like rasende festlig. Det er korte perioder på krabbegir, et par syltynne punchlines og – som sagt – noen tilfeller av over-opplagt, selvironisk tangatruse-moro.

Men helheten er veldig bra. Og det er på helhet Hans Morten Hansen imponerer mest. Ifølge programmet består forestillingen av 18 numre. Det er uinteressant. Hans Morten Hansen gjør det til én sammenhengende, pauseløs opplevelse. Imponerende, proft – og veldig morsom.

Fotnote: Hvis du venter deg et show fullt av referanser til «Game of Thrones» blir du skuffet. «Game of Hansen» er det minst kreative med hele showet. Men navnet skjemmer ingen.