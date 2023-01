Samtidig som Erling Braut Haaland storspiller for Manchester City i Premier League, står en engasjert City-manager på sidelinjen og gestikulerer.

I en norskdesignet jakke.

– Det er utrolig kjekt, man blir jo stolt. Dette er folk som kan gå i akkurat det de vil. At de velger å ha på seg noe fra oss er superkjekt.

Det sier Ubr-gründer Dag Even Tresselt fra Stavanger.

Manchester Citys manager Josep «Pep» Guardiola og Manchester United-manager Erik ten Hag, er begge å se i jakker undertegnet den norske gründeren.

Dag Even Tresselt er gründer for Ubr. Foto: Michael Ray Vera Cruz

– De er veldig heldige

Det har ikke blitt noe fotballkarriere på Tresselt selv, men klærne hans gjør det godt i internasjonal fotball.

Ole Gunnar Solskjær var trener for Manchester United fra 2019 til 2021. Han var den første i Premier League som tok i bruk det norske merket. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

– Da jeg var liten, spilte jeg på Pol på Tasta. Da syntes jeg at Aston Villa hadde veldig fine drakter, og har holdt med dem helt siden da. Jeg ser ikke kampene selv, men jeg får beskjed fra fotballinteresserte venner når jakkene mine dukker opp på TV-skjermen, sier han.

Selv om han ikke er kjent med å benke seg foran TV-skjermen for å se fotballkamp hver helg, synes han det er stas at flere profiler velger å bruke hans kreasjoner.

– De fleste bruker det privat. Men så ser vi plutselig at når det er kaldt, har de et problem med at de må se sharp ut på benken, fordi de er på TV. Når de ender opp med å bruke klær fra oss, er jo det fantastisk.

Pep Guardiola gir tilbakemelding til Erling Braut Haaland. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Ligger det noe spons i dette?

– Nei, alle som hadde jakkene våre på seg i helgen, har en årslønn som er lik årsomsetningen vår. Det går ikke an å sponse slike personer.

– Nåløyet har blitt bitte litt større

Dosent ved institutt for markedsføring i Kristiania, Trond Blindheim, sier det norske firmaet har skutt gullfuglen.

– De er veldig heldige. Fotballtrenerne i den ligaen kan nok kjøpe de klærne de vil. Om de velger dette norske merket har det effekt, både ved økt oppmerksomhet og at det får drahjelp for distribusjon i England, sier han.

Dosent ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim. Foto: Høyskolen Kristiania

TV2s moteekspert Marianne Jemtegård kjenner godt til Ubr, og sier det er stort at de profilerte trenerne tar i bruk et norsk merke.

– Enda større er det at det ikke er kjøpt og betalt reklame. At de har valgt å gå til innkjøp av nettopp disse jakkene, er både kredibilitet og enorm markedsføringsverdi.

Omsetter for 86 millioner

Dag Even Tresselt hadde ti år med erfaring fra Helly Hansen bak seg, da han bestemte seg for å starte for seg selv i 2009.

– Jeg kom inn i bransjen fra et rent produktperspektiv. Jeg ville lage en global nisjevare. Det var det som var ambisjonen, sier han.

13 år senere har merket 400 butikker i 16 land, blant dem USA, Canada, Japan, Korea. I fjor omsatte Ubr for 86 millioner kroner.

– Vi blir etter hvert vant til at jakkene våre plutselig dukker overraskende opp her og der. Vi har kongelige, statsleder og næringslivstopper, sier en kry Tresselt.

Han vil ikke gå videre inn på hvem det er snakk om. Likevel har NRK klart å finne bildebevis av både kong Harald og NATO-sjef Jens Stoltenberg i Stavanger-mannens jakker.

Hans majestet kong Harald og NATO-sjef Jens Stoltenberg har begge vært å se i Ubr-jakker. Foto: CORNELIUS POPPE / NTB & MATT DUNHAM / AP

– Nåløyet har blitt litt større

Tradisjonelt sett har ikke norsk mote vært en stor industri som har hatt mange suksessfaktorer, sier TV2s moteekspert Marianne Jemtegård.

Likevel finnes det unntak, som Per Spook og Peter Dundas.

Men nå ser Jemtegård en endring.

– Etter hvert gjør mange norske merker det godt. Holzweiler har fått mye oppmerksomhet, og om man er i eksklusive varehus i London, henger det plutselig blomstrete kjoler fra Bytimo på kleshengerne der.

TV2s moteekspert Marianne Jemtegård. Foto: Fraxx forlag

Hun peker på en kommersialisering og en profesjonalisering av bransjen som har utviklet seg de siste årene.

– Samtidig er det fortsatt en vei igjen før vi er på linje med for eksempel svenskene som har H & M, Acne og andre motegiganter, som har gjort det bra internasjonalt i mange år.

Jemtegård sier hun likevel ser håpefullt på fremtiden for norsk moteindustri.

– Det passer godt i en tid hvor det er mer fokus på bærekraft, materialforbruk og gjennomsiktighet i alle produksjonsledd. Det gjør det mer interessant for folk å se til mindre land også, ikke bare de masseproduserte varene.

– Så nåløyet for å slå an internasjonalt har blitt større?

– Det er fortsatt et bitte lite nåløye, men det har blitt litt større nå, svarer hun.