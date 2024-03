Det var bitte lille julaften i 2022 at politiet i Stavanger rykket ut på melding om at en mann i 30-årene skar opp dekk på biler på en parkeringsplass i bydelen Hillevåg.

Mannen skal ifølge politiet ha truet dem med kniv, og i forbindelse med pågripelsen skal mannen ha blitt skutt i beinet av politiet.

Spesialenheten for politisaker ble koblet på saken, og har nå tatt ut tiltale mot en politibetjent.

Det var her, ved Kiwi i Hillevåg i Stavanger, at skytingen skjedde i desember 2022. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Nekter straffskyld

Politibetjentens forsvarer, John Christian Elden, skriver i en SMS til NRK at hans klient nekter straffskyld.

– Så langt vi ser det, var dette et uhell mens han gjorde jobben sin, og ikke straffbar uaktsomhet. Han nekter derfor straffskyld, skriver Elden.

John Christian Elden er politibetjentens forsvarer. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han er tiltalt for både å ha uaktsomt voldt betydelig skade på annens kropp eller helse, og for å ha utøvd offentlig myndighet og grov uaktsom brutt sin tjenesteplikt.

Disse har en strafferamme på henholdsvis tre og et år.

– Det er ikke så veldig mye jeg har lyst til å si for øyeblikket. Det er vår vurdering i saken som er grunnen til at det er tatt ut tiltale, sier påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Thomas Arntsen.

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sier at politibetjenten vil bli fulgt opp i henhold til politiets rutiner. Foto: Arild Eskeland / NRK

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sier at de er orientert om tiltalen. Politibetjenten er ikke tatt ut av tjeneste.

– Hendelsen skjedde i desember 2022, og vedkommende har vært i tjeneste siden. Vi har derfor vurdert at det ikke er grunnlag for å ta vedkommende ut av tjeneste frem til saken skal opp til behandling i domstolen. Det er naturlig at tjenestepersonen ikke er i operativ tjeneste i denne perioden, sier Vik.

Dramatisk førjulskveld

Ifølge tiltalen beskrives det som var en dramatisk førjulskveld.

Politibetjenten trakk våpen i forbindelse med pågripelse av mannen. Han pekte den mot ham, blant annet for å lyssette ham med lykten på pistolen.

Men så gikk det galt.

Ved behandlingen av pistolen presset han avtrekkeren for langt inn, uten å ha til hensikt å skyte.

Det gikk av et skudd som traff gjerningspersonen i kneet.

Skuddet gjorde at mannen med kniv fikk flere brudd i kneskjellet og i lårbeinet, samt skader på en nerve og en sene.

Ifølge tiltalen har mannen fått senskader av skuddet, og sliter blant annet med redusert funksjon i kneet.

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Thomas Arntsen. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

– Utilsiktet

Spesialenheten skriver i sin tiltale at verken politibetjenten eller andre personer ble direkte truet med eller utsatt for en grov voldshandling fra mannen de skulle pågripe.

– Det var derfor ikke absolutt nødvendig med umiddelbar skuddløsning, skriver Spesialenheten i tiltalen.

Arntsen i Spesialenheten sier at de har lagt til grunn i tiltalen at skuddet var utilsiktet. Det er grunnen til at politibetjenten er tiltalt for uaktsomhet.

– Om ikke vill det vært en helt annen vurdering, sier Arntsen.

Odd Rune Torstrup, som fungerte som både bistandsadvokat og forsvarer for mannen som ble skutt, har tidligere vært kritisk til politiets arbeid i saken.

Tone Thingvold, den fornærmedes bistandsadvokat i saken. Foto: Privat

Nå er det Tone Thingvold i advokathuset i Stavanger som er bistandsadvokat for mannen. Hun sier at hennes klient syns det er riktig at det er tatt ut tiltale.

– Min klient opplevde situasjonen svært skremmende. Han ble skutt av politiet og har fått varige skader fra skytingen. Det var ingen foranledning som skulle lede til at han ble skutt av en politimann, sier Thingvold.