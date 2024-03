Politiet: Håper fortsatt å være ferdig med Ingebrigtsen-etterforskning før påske

Dagbladet skriver onsdag at politiets konklusjon i saken mot Gjert Ingebrigtsen ikke vil være ferdig før påske, som tidligere antydet.

Til NRK sa politiet i februar at de håpet å være ferdig med etterforskningen i saken før påske.

Det håpet har de fortsatt, ifølge politiinspektør Terese Braut Våge.

– Det medfører ikke riktighet at saken er ferdig etterforsket. Vi kan derfor ikke si når den vil påtaleavgjøres. Vi tilstreber fortsatt at saken skal være ferdig etterforsket før påske, sier hun.

Det ble i desember i fjor tatt ut siktelse mot Ingebrigtsen for kroppskrenkelse. Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, har tidligere uttalt at han regner med at siktelsen vil falle bort. Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for fire av barna til Gjert Ingebrigtsen, har vært uenig i dette.