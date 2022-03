– Vi har en jobb å gjøre, men vi kjenner litt på det. Det svir litt mer enn det gjorde før, for det er fryktelig mye penger, sier politibetjent Aleksander Naley i Sør-Vest politidistrikt.

All bruk av mobiltelefon mens du kjører bil er forbudt. Lenge var boten for dette på 1700 kroner. 1. januar 2021 økte den til 5000 kroner.

Og fra 1. mars risikerer du nå 7450 kroner i bot hvis du blir tatt. I tillegg får du tre prikker.

– Det er klart det er dyrt. Det gjør mer vondt å gi ut boten nå enn det gjorde før. Men den er justert opp fordi det ikke virket godt nok med forrige økning, sier politibetjent Andreas Kverneland i Sør-Vest politidistrikt.

Mandag formiddag er Naley og Kverneland på plass ved Løkkeveien i Stavanger for å kontrollere mobilbruk blant dem som kommer kjørende forbi.

Her er fartsgrensen på 40 kilometer i timen, og strekningen er full av gangfelt, lyskryss og busstopp. Med andre ord: Som sjåfør bør du holde øynene på veien.

Men i løpet av kort tid blir flere hanket inn av politiet.

Ifølge politiets statistikk er det færre som har blitt bøtelagt for mobilbruk i bil etter den store økningen 1. mars. Foto: Aud Darrud / NRK

Får en del kjeft

Og de som blir tatt, reagerer på forskjellig vis.

– Det er litt blanda drops. Vi får en del kjeft når vi står her, og får høre at vi kunne brukt tida på noe annet. Men jeg tror de fleste forstår. Du er ikke interessert i at den i bilen som kommer mot deg sitter i telefonen og ikke følger med på veien. Så enkelt er det bare, sier Naley.

Samtidig er han klar på at trafikksikkerheten kommer først.

– Det er fryktelig farlig å sitte her med blikket en annen vei. Hvis du tar opp telefonen mens du kjører bil, så har du tatt et bevisst valg. Da må du ta konsekvensen.

Politiet hanket inn flere som fikk bot for bruk av mobil i bilen mandag formiddag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Også Kverneland opplever at jobben de gjør er viktig.

– Statistikk viser at uaktsomhet i trafikken er grunnen til at det ender med kollisjoner eller ulykker. Det må folk ta til seg og legge vekk mobilen. De må ikke falle for fristelsen, sier han.

Foreløpig ser det imidlertid ut til å fungere. Antall bøter for mobilbruk mellom 9. og 21. mars har gått ned fra 751 i fjor til 492 i år.

Utviklingen i bøter for mobilbruk Ekspandér faktaboks 15. mars 2000: 500 kroner (innført bøter for mobilbruk i bil for første gang) 1. januar 2004: 1000 kroner 1. februar 2005: 1200 kroner 1. januar 2017: 1650 kroner 1. januar 2018: 1700 kroner 1. januar 2019: 1700 kroner og to prikker 1. januar 2021: 5000 kroner og tre prikker 1. mars 2022: 7450 kroner og tre prikker

Tar det hele med fatning

Mobilbruk i bil er nå likestilt med å kjøre på rødt lys og bryte vikeplikten. Det er dermed noe av det mest alvorlige du kan gjøre når det gjelder forelegg.

Men enkelte tar det hele med fatning og til og med godt humør.

– En må jo lære en gang. En må venne seg av med at «skal bare», sier Thomas, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk.

Han snakket ikke i telefonen, men kikket på et kart han hadde oppe. Men også det gir bot og prikker i førerkortet.

– Det går på trafikksikkerheten. Nå må jeg bare lære, sier Thomas.