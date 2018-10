Det var dykkere som fant mannen, like ved fiskebåten som sank lørdag formiddag. Mannen ble funnet klokka 17.15 mandag ettermiddag.

Klokka 21.15 bekrefter politiet at det var den savna fiskeren Kurt Jøsang (47) som ble funnet. Den avdøde er tatt opp av sjøen og fraktet bort.

Brannvesen, politi og flere titalls frivillige har siden lørdag lett etter Jøsang i sjøen ved Bokn i Rogaland. Hans 51 år gamle bror, Arvid Jøsang, ble funnet livløs i vannet like etter forliset, men døde på Haukeland sjukehus.

Grov sjø

Det var rett etter klokka elleve lørdag at Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk melding om at en sjark med to personer om bord var savnet sør for Vestre Bokn.

– Vi antar at sjarken har fått problemer med til dels grov sjø og sønnavind, slik de første båtene som deltok i letingen beskrev værsituasjonen på stedet, sier redningsleder Owe Frøland.

Bygd i sorg

Brødrene var yrkesfiskere, og var ute på hummerfiske da ulykken skjedde.

Det bor rundt 800 innbyggere i Bokn kommune, og ulykken har gått hardt inn på bygda.

– Det er en forferdelig trist dag for Bokn. Alle her blir påvirket av en slik ulykke. Begge to er herfra. De er familiefedre. Hele samfunnet er i sorg nå, sier Tormod Våga, ordfører i Bokn kommune.