Én savnet og én funnet livløs etter sjarkulykke i Årsvågen i Rogaland

En mann i 50-årene er flydd til Haukeland sykehus i Bergen etter at han ble hentet livløs opp av vannet i formiddag.

En mann i 40-årene er savnet, og det blir søkt etter ham, både på sjøen og langs land. Været i området er utfordrende, melder politiet.

Det var like etter klokka elleve at fikk hovedredningssentralen Sør-Norge melding om at en sjark med to personer om bord var savnet sør for Vestre Bokn.

– De to drev med hummerfiske, og det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men det har ikke vært kontakt med dem siden fredag, opplyser redningsleder Owe Frøland til NTB.

– Det er funnet vrakgods og en flåte. Alle nødetater er varslet. En redningsskøyte fra Haugesund er på vei, det samme er en losbåt, en ambulansebåt fra Ryfylke. I tillegg leter noen mindre sivile båter mellom holmer og skjær, sier Frøland.

Et redningshelikopter er også på stedet.

Operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Jostein Reiestad sier det ikke er noe som tyder på at det har vært flere personer i båten.

– Nødetater bistår i søket fra land, også med dykkere, sier Reiestad.

Redningsdykkere fra Haugesund brannvesen, Haugaland brann/redning Tysværvåg og Bokn stasjon er i innsats på Bokn, søk etter savnede i sjøen.

