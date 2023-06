Politiet og bankene samarbeider etter massiv økning i svindel: – Det er et samfunnsproblem

– Vi ser en økning på rundt 300 prosent på svindelforsøk hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en massiv økning, sier Markus Kleppe Gjennestad, senior fagspesialist i Sparebank 1 SR-Bank.

Markus Kleppe Gjennestad, senior fagspesialist i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Hanne Høyland / NRK

Sommerferien er ikke bare sol, bading og grillsesong. Ifølge SR-Bank er det også høysesong for svindel.

– Det har definitivt blitt travlere. Svindlerne er mer aktive enn noen gang. De utnytter at vi senker skuldrene om sommeren, sier Gjennestad.

Folk flest blir utsatt for svindelforsøk

Arild Jacobsen er en av mange som stadig vekk blir forsøkt svindlet.

Arild Jacobsen opplever stadig vekk at det tikker inn svindelforsøk på telefonen hans. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det skjer hele tiden. Det detter inn meldinger på telefon og nettbrett med gevinster du har vunnet.

Ida Catrin Rendal opplever det samme som Jacobsen.

– Jeg får stadig vekk spam på e-post, og det er veldig irriterende.

Jacobsen og Rendal er absolutt ikke alene.

Inngått samarbeid med politiet

Politiet har registrert en dobling av antall svindelsaker siden 2020 og allerede 1. juni 2023 er det registrert like mange svindelsaker hos bankene som i hele 2020.

– Det er et samfunnsproblem, sier Marit Sola, fagleder for svindel i SpareBank 1 SR-Bank.

Hittil i år er over 2100 av deres privat- og bedriftskunder blitt forsøkt svindlet.

Marit Sola, fagleder for svindel i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Hanne Høyland / NRK

Nå har SpareBank 1 SR-Bank og Sør-Vest politidistrikt inngått et samarbeid, for å prøve å få ned antallet.

– Vi samarbeider tettere med banken for å forebygge og få ut et budskap til folk om å heve garden, sier Sturle Smith, leder for seksjon for økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt.

– Viss vi kan få folk til å bli litt mer skeptiske, så blir det mindre svindel, sier Sola.

Sturle Smith, politiinspektør, seksjon for økonomisk kriminalitet I Sør-Vest politidistrikt. Foto: Hanne Høyland / NRK

Flere banker gjør det samme

Det er flere banker som nå har valgt å samarbeide tettere med politiet.

Danske Bank, DNB og Nordea har sammen med politiet laget en preventiv kampanje mot bedrageri og svindel.

– Det er svært positivt at flere banker nå går sammen om et felles forebyggende budskap i en kampanje, sa Christina Thomassen Rooth, politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, da kampanjen ble presentert tidligere i juni.

Bankene og politiet har laget fem filmer som tar for seg de mest brukte svindelmetodene:

Sier de ringer fra etater folk har tillit til

Omfanget øker, men svindlerne bruker mye de samme metodene, forteller Marit Sola i SR-Bank.

Majoriteten av sakene er ulike former for «phishing», som på norsk blir kalt nettfisking. Du får gjerne en tekstmelding eller en e-post med en lenke som svindlerne vil at du skal trykke på og du blir bedt om å oppgi sensitive personopplysninger.

– Men vi ser også en oppgang i «vishing». Da blir ofte folk kontaktet av etater de har høy tillit til, sier Sola.

Nylig gikk politiet i Sør-Vest ut og advarte folk om at det var svindlere som utga seg for å være Økokrim eller politiet i Oslo. Beskjeden fra svindlerne var at noen prøvde å ta opp lån i deres namn.

Målet til svindlerne er å få folk til å oppgi BankID og person- og bankopplysninger.

– Vi har flere tilfeller der kunder forteller at de har blitt oppringt av politiet og Økokrim. De vil aldri be om sensitive opplysninger over telefon, sier Sola.

Hun sier videre at dersom du får en slik telefon er det derfor viktig å ikke oppgi noe informasjon og viss du gjør det, ring banken for å sperre kort og konto.

Og hennes generelle råd for å unngå å bli svindlet er;

– Enhver henvendelse som kommer plutselig og som du ikke venter: Stopp, tenk og vurder.