Flere svindelforsøk den siste uken

Politiet i Sør-Vest melder om at flere har henvendt seg til politiet de siste dagene om svindel og svindelforsøk.

Det dreier seg om telefoner hvor de oppringte får beskjed om at det ringes fra Økokrim eller Oslo-politiet med beskjed om at det er tatt opp lån i deres navn, og at politiet skal ordne opp.

Politiet ber de som blir oppringt om å legge på og aldri gi ut personinfo og BankID ved slike henvendelser.