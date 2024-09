– Vi har nå mottatt en rapport om foreløpige undersøkelser fra Veterinærinstituttet, og det er ingen funn fra obduksjonen som tyder på at Hvaldimir er skutt, sier Amund Preede Revheim, leder ved Nordsjø- og miljøseksjonen ved felles etterretning og etterforskningsenhet i Sør-Vest politidistrikt.



31. august ble kjendishvalen Hvaldimir funnet død utenfor Tananger i Rogaland.

Et par dager etter gikk Veterinærinstituttet i Sandnes i gang med obduksjon av hvalen, på oppdrag fra Fiskeridirektoratet

Samtidig ble det opprettet kontakt med politiet, og avtalt at politiet skulle varsles dersom obduksjonen viste mistenkelige funn.

Kjendishvalen Hvaldimir ble heist opp av vannet etter han ble funnet død på Tananger. Foto: Ole Elias Huse

Synlige skader på kroppen

Hvaldimirs død har ført til spekulasjoner, og i forrige uke ble det klart at dyrevernsorganisasjonen Noah og OneWhale politianmeldte saken.

De mente at sannsynligheten for at hvalen ble skutt er stor.

Ifølge politiet er skadene overfladiske.

Hvaldimir ble fraktet til land etter at den ble funnet død på sjøen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er blant annet tatt røntgen av fremre del av den over fire meter lange hvalen, hvor sårene er. Her er det ikke funnet noe som tyder på at dette er skader som stammer fra skudd. Det er heller ikke funnet noe prosjektil, sier Preede Revheim i en pressemelding.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer ikke med hva som har forårsaket disse skadene, skriver politiet i en pressemelding.

Pinne i munnen

Det ble funnet en 35 centimeter lang og cirka 3 centimeter bred pinne som satt fast inne i munnen på Hvaldimir.

Amund Preede Revheim, leder ved Nordsjø- og miljøseksjonen ved felles etterretning og etterforskningsenhet i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Obduksjonen viste at magesekken hans var tom. I tillegg var de fleste organer brutt ned. Det er ikke noe i undersøkelsene som er gjort som bygger opp om at det er menneskelig aktivitet som direkte har medført Hvaldimirs død, legger Preede Revheim til.

På bakgrunn av dette kommer ikke politiet til å foreta aktiv etterforskning av saken. Veterinærinstituttet har varslet at endelig obduksjonsrapport foreligger i løpet av to uker.

Mange ønsker å bestemme hva som skal skje med hvalen etter dens død. Nå vil flere parter ha en del av det som blir igjen av dyret.

Hvaldimir var en veldig kontaktsøkende hval, som besøkte flere steder i Norge de siste årene. Foto: Inge Wegge

Kjøper ikke forklaringen

Men forklaringen fra politiet kjøper ikke leder i Noah, Siri Martinsen. Hun mener at politiet burde ventet lenger før de vurderte at ingen lovbrudd har skjedd.

Leder i Noah, Siri Martinsen. Foto: Ingeborg Undheim

– Dette var en hval som overlevde på ganske tom mage i lang tid. Da han var i Oslofjorden, var han mye tynnere enn det han var nå. Der overlevde han jo, sier hun.

Noah peker på at hullene til hvalen er veldig runde, og ser så mekanisk konstruerte ut at det er vanskelig å tro at det var fugler som skadet hvalen.

– Vi tenker at det må komme en god forklaring på disse skadene, som er av en veldig sånn mekanisk og symmetrisk natur. Og så tenker vi at det er svært uvanlig at dette skulle være en såkalt naturlig død for et ungt dyr i godt hold.