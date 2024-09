Lørdag ettermiddag ble kjendishvalen, Hvaldimir, funnet død, flytende med buken opp, utenfor Risavika i Sola.

Nå blir hvalen obdusert ved Veterinærinstituttet i Sandnes.

Og det er flere som har meldt sin interesse i hvalen, selv etter hans død.

Sebastian Strand, leder for Marine Mind, sier det er kommet ønsker fra flere institusjoner om å ta over levningene av Hvaldimir.

Siden Hvaldimir dukket opp utenfor Finnmark i 2019, rakk hvithvalen å sjarmere hele norskekysten.

Flere som ønsker restene

Naturhistorisk museum i Oslo vil ha vevsprøver av hvithvalen.

– Det er snakk om en liten prøve som får plass i et sugerør, sier faglig kurator i museet, Kjetil Lysne Voje.

Han sier de ikke har gjort noen steg for å få tak i hele dyret.

– Men det er et potensielt veldig interessant objekt med en hvithval som normalt ikke befinner seg langs kysten i Norge.

Voje mener det er flott om noen vil ta vare på deler av dyret.

Men dette kan bli uaktuelt.

Ifølge Strand i Marine Mind er det også flere museer som ønsker en del av hvalen.

– Det er interesse fra museer som blant annet har hvalutstillinger, sier han.

Sebastian Strand i Marine Mind. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Stupe etter Hvaldimir

Regina Crosby Haug er leder i One Whale. Hun vil ha utlevert asken til Hvaldimir.

– Vi har bedt om at Hvaldimir skal bli kremert.

På søndag planlegger de å ha en åpen minnestund for avdøde Hvaldimir i Stavanger.

– Det vil bli en seremoni der det blir muligheter for å stupe i sjøen til minne om Hvaldimir.

Leder i One Whale Regina Crosby Haug vil be Veterinærinstituttet om å få utlevert asken av Hvaldimir. Foto: One Whale

Asken vil hun skal spres i sjøen.

– Hele Norge kan feire minnet om Hvaldimir, sier hun.

Det er vanlig praksis å kremere døde dyr på grunn av smittefare. Men ifølge Veterinærinstituttet er det ikke bestemt hva som skal skje med hvalen.

Nå skal de først finne ut hva som har skjedd med hvalen.

Tror ikke Hvaldimir døde en naturlig død. – Han var frisk og hadde ingen tegn på sykdom.

Ikke sikre på dødsårsak

Mandag kveld er ikke obduksjonsrapporten klar, men obduseringen er i gang.

– Vi venter på at Veterinærinstituttet skal få fullført og gjøre seg ferdig med sine undersøkelser, sier Strand i Marine Mind.

Han sier det er altfor tidlig å slå fast hva dødsårsaken kan være.

Veterinærinstituttet sier til NRK at de ikke har noe mer informasjon.

De skal ha møter på tirsdag for å planlegge veien videre.

Hvaldimir ble heist i land i Risavika i Sola. Foto: Ole Elias Huse

Strand har ikke tatt stilling til om Marine Mind vil ha en del av Hvaldimir som et minne.

– For min egen del så har jeg ikke sterke meninger. Jeg kommer til å sørge lenge over en hval jeg har vært utrolig glad i.

Han håper det kan settes opp minnesmerker der Hvaldimir har vært mye.

– Hva som skjer med restene blir viktigere for mange av de andre som har vært glad i ham, tror Strand.

Ønsket å flytte hvalen nordover

Kjendishvalen ble først oppdaget av fiskere utenfor Ingøy i Finnmark i 2019. Han var iført stramt seletøy og kom trolig fra fangenskap i Russland.

Han ble blant annet anklaget for å være en russisk spion, mens andre mente han var en terapihval.

Oppdagelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og i tiden ble det gjort mange observasjoner i Finnmark. Lokalbefolkningen gav ham navnet Hvaldimir.

I 2022 fikk han også kallenavnet «Hvaldi», for ikke å bli assosiert med Russlands president Vladimir Putin.

Siden oppdagelsen har han blitt flittig fulgt av det norske folk på sin ferd sørover i det ganske land. I mai 2023 ble han observert i Stavanger, og i november var han å finne i Lysefjorden.

Organisasjonen One Whale har jobbet med å få flytte Hvaldimir nordover i lengre tid. De fikk først avslag på å flytte ham til Svalbard, men i juli godkjente Fiskeridirektoratet å hente hvalen til Varangerfjorden i Finnmark.

Flere forskere, deriblant Sebastian Strand, har imidlertid vært kritiske til avgjørelsen. Over 70 fagpersoner har sendt klage til Fiskeridirektoratet og argumentert for at flyttinga vil være risikabel for hvalens velferd.

Hvaldimir i 2021. Foto: Inge Wegge

Sitter igjen med gode minner

Strand har jobbet tett med Hvaldimir i en årrekke. Han er i sorg etter dødsfallet, men sitter igjen med gode minner.

– Dette var et bemerkelsesverdig intelligent individ som har forstått mennesker godt.

Han sier hvithvalen var glad i å skape reaksjoner.

– Hvis han gjorde noe som fikk noen til å le så virket det selvforsterkende på ham. For eksempel å blåse vann på barn eller plaske vann for å få folk til å skvette. Jeg kommer aldri til å glemme det.

Hvaldimir ble trolig mellom 15 og 20 år gammel. Ifølge Verdens naturfond (WWF) blir hvithvaler vanligvis mellom 30 og 35 år gamle.