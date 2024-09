OneWhale og Noah sender i dag en politianmeldelse i forbindelse med hvithvalen Hvaldimirs død.

Det skriver de i en pressemelding.

– Noah og OneWhale har valgt å gå til anmeldelse av Hvaldimirs død, basert på sterke indisier om at dødsfallet kan være forårsaket av skade fra mennesker, påført med intensjon, skriver de i pressemeldingen.

Selv om obduksjonsrapporten ikke er ferdig, påpeker OneWhale og Noah at flere veterinærer, biologer og andre relevante fagpersoner skal ha vurdert bilder fra vitner og media, inkludert nærbilder av skadene.

Dette er opplysninger som ikke er verifisert av NRK.

Les også Her ligger Hvaldimir på kjøl

Obduksjonsrapporten er fortsatt ikke klar

Veterinærinstituttet opplyser onsdag til NRK at obduksjonsrapporten fortsatt ikke er klar.

Ifølge pressemeldingen til OneWhale og Noah vil de sende inn en anmeldelse for å forsikre seg om at politiet er klare til å eventuelt ta tak i saken, om den skal omhandle noe kriminelt.

Ifølge Veterinærinstituttet har de allerede i forkant av obduksjon vært i kontakt med polititet, og har et samarbeid.



– Politiet vet at vi vil ta kontakt om vi finner noe i løpet av obduksjonen som gir grunnlag for det, sier sier Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har ingen ingen kommentar til anmeldelsen som vil bli sendt inn til politiet fra organisasjonene.

Hvalen blir i skrivende stund obdusert ved Veterinærinstituttet i Sandnes. En endelig obduksjonsrapport er ventet å være klar om noen uker.

Kan ikke utelukke at den har blitt drept

Det var lørdag ettermiddag at kjendishvalen Hvaldimir ble funnet død, flytende med buken opp, utenfor Risavika i Sola.

Organisasjonene mener det ikke kan utelukkes at hvalen har blitt skutt, og har derfor valgt å anmelde.

Veterinær og leder i Noah, Siri Martinsen. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

– Skadene på hvalen fremstår skremmende og av en karakter som ikke kan utelukke en kriminell handling. Det er sjokkerende. Ved mistanke om kriminell handling er det svært viktig at politiet blir involvert raskt, og derfor tar vi grep før obduksjonsrapporten er ferdig. Hvaldimir var viktig for mange, og alle kort må på bordet i forbindelse med hans død, sier veterinær og leder i Noah, Siri Martinsen.

Foreløpig har Sør-Vest politidistrikt ikke registrert saker som handler om Hvaldimir. Det bekrefter de til NRK onsdag formiddag.