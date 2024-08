Kjendishvalen Hvaldimir er død

Det bekrefter forsker Sebastian Strand fra Marine Mind, som har jobbet med hvalen i en årrekke.

– Vi fant dessverre Hvaldimir flytende i sjøen. Han har gått bort, men det er ikke umiddelbart tydelig hva dødsårsaken er, sier Strand til NRK.

– Det er ikke noen ytre skader som gir noe indikasjon på hva som har skjedd?

– Det er tidlig å si fortsatt. Men det ser ut som det i hovedsak er ytre skader fra fugl og sånn. Vi gjør det vi kan for å sikre at kadaveret blir tatt godt vare på, sånn at vi kan få gjort en nekropsi og finne svar.

Hvithvalen ble heist opp av vannet med kran i Risavika havn i Sola kommune.

HENTET OPP: Dødsårsaken til kjendishvalen er fortsatt ukjent. Her flyttes han over på et lasteplan etter å ha blitt heist opp av vannet. Foto: Ole Elias Huse

Sebastian Strand har jobbet med Hvaldimir i tre år. Han er svært preget over det plutselige dødsfallet.

– Det er jo helt grusomt. Han var tilsynelatende i god tilstand, så sent som i går. Så vi må bare finne ut hva som kan ha skjedd her.

Forsker Sebastian Strand har fulgt Hvaldimir i lang tid. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Observert i live lørdag

Dag Anfindsen forteller at han observerte Hvaldimir fra avstand rundt klokken 12 lørdag.

– Da var hvalen i live, dykket og var under vann i flere minutter, sier Anfindsen.

Anfindsen hadde kikkert, og kikket på Hvaldimir fra høyden. Nede på sjøen var det sol, gjenskinn fra havet, og ikke så lett å få øye på hvalen. Anfindsen varslet kystverket slik at alle små og store fartøy i området skulle være obs.

– Etter hvert så jeg at Hvaldimir oppholdt seg lenge på overflaten av vannet. Og så kom en rød pioner, som sirklet rundt Hvaldimir, sier Anfindsen.

Det var da han skjønte at Hvaldimir sannsynligvis var død. For kort tid etterpå ble hvalen tauet til land og heist opp etter halen.

Rundt klokken 14.30 ble Stavangerregionen Havn varslet av Kvitsøy VTS om at en hval som lå og fløt i bassenget utenfor Risavika. Men da deres fartøy rakk fram til Hvaldimir var hvalen allerede død.

Hvaldimir avbildet i Alta i 2019. Foto: Pavel Rumiantcev

Maritim koordinator Fredrik Skarbøvik forteller at en annen båt som tilfeldigvis var i nærheten hadde festet et tau rundt halen og startet slepingen da deres fartøy kom fram.

– Vi festet noen stropper for å gjøre løft av hvalen fra sjø til land, sier Skarbøvik til NRK.

Hvaldimir var oppe av vannet rundt klokken 15.15.

Foto: Ole Elias Huse

Skarbøvik forteller at Stavangerregionen Havn har lagt Hvaldimir på en lastebil, og at han blir liggende der inntil han blir flyttet.

– Nå er det interesseorganisasjonene som jobber med å finne en plass å ha den. Det er jo et ganske stort dyr.

På svøm fra Russland

Kjendishvalen ble først oppdaget av fiskere utenfor Ingøy i Finnmark i 2019. Han var iført stramt seletøy og kom trolig fra fangenskap i Russland. Han ble blant annet anklaget for å være en russisk spion, mens andre mente han var en terapihval.

Oppdagelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og i tiden ble det gjort mange observasjoner i Finnmark. Lokalbefolkningen gav ham navnet Hvaldimir.

I 2022 fikk han også kallenavnet «Hvaldi», for ikke å bli assosiert med Russlands president Vladimir Putin.

Siden oppdagelsen har han blitt flittig fulgt av det norske folk på sin ferd sørover i det ganske land. I mai 2023 ble han observert i Stavanger, og i november var han å finne i Lysefjorden.

Elias Olafsen fikk seg litt av en opplevelse, da hvithvalen Hvaldimir dukket opp på snorkleturen i Tysfjorden. Du trenger javascript for å se video. Elias Olafsen fikk seg litt av en opplevelse, da hvithvalen Hvaldimir dukket opp på snorkleturen i Tysfjorden.

Han har også vært på besøk blant annet på Helgelandskysten, i Glomma og i Helgeroa.

Skulle flyttes nordover

Organisasjonen One Whale har jobbet med å få flytte Hvaldimir nordover i lengre tid. De fikk først avslag på å flytte ham til Svalbard, men i juli godkjente Fiskeridirektoratet å hente hvalen til Varangerfjorden i Finnmark.

Flere forskere, deriblant Sebastian Strand, har imidlertid vært kritiske til avgjørelsen. Over 70 fagpersoner har sendt klage til Fiskeridirektoratet og argumentert for at flyttinga vil være risikabel for hvalens velferd.

