Leder for organisasjonen Noah, Siri Martinsen, sier mange reagerer med fortvilelse og opprørthet i forbindelse med Hvaldimirs død.

– Hva tenker du om at folk har mottat hatmeldinger og drapstrusler etter Hvaldimirs død?

– Jeg tenker at trusler ikke har noe i det offentlige ordskiftet å gjøre. Jeg er også tilhenger av saklig og edruelig debatt. Fokuset nå bør være på tips i forhold til eventuell faunakriminalitet.

Martinsen sier at det særlig var viktig for dem å anmelde saken for at politiet skulle bli involvert, og at vitner skulle melde inn eventuell viktig informasjon på et tidlig nok tidspunkt.

– Noen tror at politiet automatisk starter etterforskning i alle saker om ulovlig avliving av dyr, NOAHs erfaring er at det ikke er tilfelle. Ofte trengs en anmeldelse for at politiet skal prioritere forholdet.

Martinsen mener det er viktig å anmelde alle mistanker om dyremishandling eller faunakriminalitet.

– Man skal ikke vente til man er "sikker" på alle fakta i saken - det er politiets oppgave å etterforske, finne fakta og ikke minst avgjøre hva som er viktig for etterforskningen.