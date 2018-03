Politiet ber folk la bråkete hageredskap ligge i påsken

– I påsken passer det veldig godt å la sirkelsag og motorsag være i boden, mener leder for forebyggende- og patruljeseksjon ved Stavanger politistasjon, Kristian Johansen.

Og her er lovverket krystallklart. Det skal være helligdagsfred.

– Den er det viktig å ta vare på. Unngå bråkete arbeid utendørs, og slapp heller av! anbefaler politimannen.

Kristian Johansen i politiet ber folk ta det med ro i helligdagene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Politiet rykker ut

For det hender faktisk at politiet må rykke ut til ivrige hageeiere under helligdagene.

– Klagene går på at folk vil slappe av, mens naboen gjerne vil nytte ferien til å pusse opp huset eller ordne i hagen. Når naboer ringer til oss, så ber vi dem først ta en prat med dem det gjelder selv. Hjelper ikke det så kommer en politipatrulje.

– Det ordner seg som regel da, legger han til.

Det som irriterer folk mest er lyden av høytrykksspyleren, skal vi tro Odd Erik Rosseland.

– Den kan irritere folk grønne.

Odd Erik Rosseland mener at høytrykksspyling bør unngås på helligdager. Foto: Alexander Nordby / NRK

Han eier butikken Jæren Skog og Hage på Bryne i Rogaland.

– Det sømmer seg ikke å kjøre traktorplenklipper på søndager... Bare hør nå.

Den kraftige doningen blir startet opp, og plutselig er det vanskelig å holde samtalen med Rosseland i gang.

Vi ber han derfor skru den av.

– En robotplenklipper hører du ikke. Den kan gå hele nettene, men traktorplenklipperen derimot.

Plenene på Vestlandet er fortsatt brune. Det går nok to til tre uker før noen trenger å klippe gresset her.

– Du står ikke med denne på en søndag

Så Rosseland rusler bort til reolene med motorsager.

Odd Erik Rosseland, eier av Jæren Hage og Skog. Foto: Jæren Skog og Hage

– Du står ikke med denne på en søndag... Da hadde du fått både presten og lensmannen på døra, sier han.

Nå mener butikkeieren at batteridrevet hageredskap er fremtiden. En av fordelene er at du ikke hisser på deg naboen.

– De er ganske rolige. Du får alt fra motorsag til hekksaks og gresstrimmere. Bare hør nå: Dette er en lydløs gresstrimmer. Du trykker bare på knappen, så er den i gang.

Helt lydløs er riktig nok ikke den batteridrevne gresstrimmeren. Det høres nesten ut som en støvsuger.

– Nja, den bør aksepteres på helligdager. Har du et godt forhold til naboene, så kan du bare be han inn på en kaffekopp etterpå. Da blir alle så fornøyde, slår Rosseland fast.