I nattens mulm og mørke har observante innbyggere i Stavanger lagt merke til at et enormt kunstverk har tatt form på havnesiloene utenfor sentrum.

Siloene har blitt dekket av en bonde som sitter med beina i kors iført den karakteristiske Felleskjøpet-dressen.

Kanskje ikke så rart, siden det er Felleskjøpet Agri som eier siloene.

I løpet av de siste dagene har kunstverket blitt signert av gatekunstneren Pøbel, som også fikk mye oppmerksomhet for sitt gigantiske veggbilde av fotballprofilen Erling Braut Haaland.

– Jeg har en personlig tilknytning til området da jeg har hatt atelier i nabobygget. Jeg har derfor hatt lyst til å male siloene i over ti år, sier Pøbel til NRK.

Lørdag ble endelig det gigantiske kunstverket «avduket». Det skjedde ved at en person med ulvemaske rappellerte ned fra tårnet etter å ha malt den aller siste biten.

Mannen med ulvemasken skal ikke være Pøbel selv, får NRK opplyst. Pøbel har aldri oppgitt identiteten sin offentlig.

En mystisk person legger sist hånd på verket på kornsiloen i Stavanger øst. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

3600 kvadratmeter

Veggmaleriet er 3600 kvadratmeter stort, som ifølge Pøbel gjør dette til Norges største veggmaleri, og et av de største i Europa.

Ifølge et kjapt søk på Google er det største veggmaleriet i Norge per i dag utsmykkingen av Ballstad slip i Lofoten. Det er 3000 kvadratmeter stort.

– Det mest ekstreme med denne veggen er at vi har hatt veldig sjenerøse sponsorer og samarbeidspartnere.

Kunstneren Pøbel ønsker ikke å si hva budskapet bak maleriet er. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

De har ifølge kunstneren stilt opp med alt fra enkelt hverdagsutstyr, Norges største lift, brakker, tilhengere, ferjetransport og maling.

De måtte også på et tidspunkt bruke en egen lekter, for at vekten på kaien ikke skulle overskrides, og noe av malingen har foregått ved rappellering.

– Det var i alle fall første gang i Norgeshistorien at en 58 meter høy lift har stått på en flytende lekter og gynget i bølgene fra forbigående båter. Det var mildt sagt interessant, sier Pøbel.

Veggen har krevd cirka 800 liter maling og 170 timer arbeid ved siloene.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK Foto: Thomas Ystrøm / NRK Foto: Thomas Ystrøm / NRK Foto: Hanne Høyland / NRK

Pøbel ønsker ennå ikke å si hva budskapet bak maleriet er.

Dette er det siste verket som blir utført i forbindelse med gatekunst-festivalen «Nice Surprise», som arrangeres av Tore Pang, Atle Østrem, Izabell og Pøbel.

– Målet var å male det største veggmaleriet i landet, og vi har hittil ikke funnet noe som er større, sier Tore Arholm Tobiassen, bedre kjent som Tore Pang.

Tore Arholm Tobiassen, bedre kjent som Tore Pang er en av arrangørene til festivalen. Foto: Hanne Høyland / NRK

Attraktiv lokasjon

Kornsiloen i Stavanger så Pøbel seg ut tidlig i prosessen. Og han var tydelig på at det var her han ville ha verket sitt.

Mange har forsøkt å få tilgang til veggen tidligere, ifølge Tobiassen, uten at Felleskjøpet har sagt ja.

Pøbel har tidligere tatt seg til rette ved de samme siloene, og kjørt et lysshow med ulike Donald Trump-figurer.

I tillegg har han også klatret over et piggtrådgjerde for å male et motiv av hvalrossen Freya samme sted.

– Denne gang spurte jeg, og ble møtt med et smil og egen nøkkel til porten, forteller Pøbel.

Eierne blander seg ikke

Felleskjøpet er også ordknappe på spørsmål om hvorfor akkurat Pøbel fikk tilgang til veggen. I en e-post til NRK skriver Sigbjørn Vedeld, som er seniorrådgiver i Felleskjøpet Agri, at de ikke har lagt seg opp i den kunstneriske prosessen.

Så lenge HMS-tiltakene ivaretas under arbeidet er de fornøyde.

Pøbel har satt sitt stempel på kunstverket. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Stavanger havnesilo har vært eid av selskapet siden 2014. Det er i dag i bruk som kommersielt lager i Felleskjøpets varestrøm. Siloen ble bygget i 1965, og har en lagringskapasitet på 195.000 tonn.

Stavanger havnesilo kan bli revet på sikt, men det bekymrer ikke festivalarrangøren.

– Det er slik gatekunst er. Gatekunst forsvinner og er ikke noe som skal være for alltid, sier Tobiassen.

Gatekunst-festivalen «Nice Surprise» overtok de kommunale midlene Nuart tidligere år har fått i byen. Den ferske festivalen har sørget for nye verk rundt omkring i byen i løpet av sommeren.

Bare noen hundre meter fra kornsiloen finnes dette omdiskuterte verket fra gatekunst-festivalen. Foto: Hanne Høyland / NRK

Pøbel forklarer at dette er det største kunstverket han har laget, men at det langt ifra er det mest ekstreme.

– Jeg har blitt kjeppjaget gjennom en slum i Kina og har vært bekymret for å bli skutt av politiet på Hollywood Boulevard i California, sier han til NRK.