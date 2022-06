Havnesilo kan bli revet

Landbruksråd Rogaland, som er en sammenslutning av bondeorganisasjonene og de bondeeide samvirkene i Rogaland, mener staten bør kjøpe eller leie Stavanger Havnesilo, slik at den igjen kan bruks som beredskapslager for korn.

Nord-Europas største kornlager, Stavanger Havnesilo, står i fare for å bli revet for å bli boliger, og det kan gå sju år å få på plass et nytt og stort nok kornlager, skriver Nationen.



Landbruksminister Sandra Borch (Sp) vil ikke svare nå på hva som skal gjøres for å sikre beredskapslagring av korn.