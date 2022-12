Pinnekjøttet skulle vært dyrere – verre blir det neste år

Kunder på Obs-butikken på Mariero i Stavanger synes kiloprisen for pinnekjøtt allerede er høy.

– Det var veldig høye priser, men sånn er det blitt med alle matvarer, sier en litt oppgitt Terje Håland som skuer utover de ulike pinnekjøttvariantene som er i butikken.

Prisene varierer fra i underkant av 200 kroner til nesten 500 kroner per kilo.

Men årets prisøkning ut til butikkundene var ikke til å unngå, ifølge Coop.

– Vi ser prisene har steget. Både jordbruksoppgjøret og økte energikostnader påvirker våre produsenter. Det gjør at produktene inn til oss er blitt dyrere, sier regiondirektør Dag Ove Aksland i Coop Vest.

Bommet på strømprisen

Slakteribedriften Fatland har nesten halvparten av markedet for pinekjøtt her i landet. På lik linje med andre slakteribedrifter kan de to ganger i året gi pris på sine produkter til kundene, som er de store butikkjedene.

Dette skjer 1. februar og 1. juli.

Salgsdirektør i Fatland Salg, Reinert Horneland, innrømmer at de bommet i å spå strømprisen i høst.

Salgsdirektør i Fatland, Reinert Horneland. Foto: Privat

Strømprisen er med i beregningsgrunnlaget for hvor mye de skulle ta betalt.

– Det har vært voldsomme kostnadsøkninger som vi har tatt ut i våre prisøkninger. Men på strømprisen har vi ikke klart å forutse hvor høyt det skulle bli. I snitt har vi bommet med 1 krone i snitt per kW/t, sier Horneland.

Enda dyrere neste år

Årets kilopriser på pinnekjøtt kunne altså blitt langt høyere om slakteribedriften hadde lagt til grunn den faktiske strømprisen som rammet Sør-Norge.

Snittprisen hittil i år er på over 232 øre per kW/t. Og det ser ikke bedre ut for neste år.

– Prisene for julematen vil fortsette å øke neste år. Når vi beregner prisene for neste år, har vi tatt utgangspunkt i snittprisen for strøm i 2022. Vi har ikke noe annet valg. Det betyr dessverre at prisene for pinnekjøtt og spekemat, som krever mye strøm å produsere, går opp også neste år, sier Horneland.

Får ikke dekket økte kostnader

Hos slakterbutikken Gabbas i Stavanger er det full produksjon av pinnekjøtt. I år skal den tradisjonsrike slakterforretningen produsere 20 tonn.

Men det er en dyr produksjon. Det kreves mye strøm i tørkeprosessen, i motsetning til andre kjøttprodukter som stort sett bare skal deles opp og pakkes.

Daglig leder Einar Jørgensen ved slakterbutikken Gabbas i Stavanger produserer i år 20 tonn pinnekjøtt. De har måttet sku opp kiloprisen for å dekke økte kostnader. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Jeg vil anta at prisøkningen på pinnekjøtt i år er på mellom 15 og 20 prosent på grunn av økte kostnader, sier Einar Jørgensen, daglig leder i Gabbas.

Men til tross for prispåslaget Gabbas har sett seg nødt til å gjøre, kommer de likevel dårlig ut.

– I Rogaland blir vi voldsomt belastet med økte og uforutsigbare strømpriser. Om vi har økt prisene noe, så klarer vi ikke å hente inn de økte kostnadene. Det er trist, men sånn er det, sier Jørgensen.

Kjøper det billigste pinnekjøttet

I butikken i Stavanger kan en få kjøpt pinnekjøtt til under 200 kroner kiloen.

– Det er pinnekjøttet på salg kundene velger nå, sier Grete Zetterstrøm ved Obs på Mariero.

Regiondirektør Dag Ove Aksland i Coop og Grete Zetterstrøm ved Obs-butikken på Mariero i Stavanger ser at kundene velger de billigste alternativene når det skal kjøpes inn pinnekjøtt til julemiddagen. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Regiondirektøren må også konstatere at kundene ikke velger de dyreste variantene.

– Vi ser at det er dette pinnekjøttet som selger mest, sier Aksland, og tar opp en pakke med Coops eget pinnekjøtt, alternativet til under 200 kroner kiloen.

Prisen er viktig for kundene, og dem vi treffer i Stavanger tar seg ikke råd til de dyreste varene.

– Vi er en ganske stor familie, så vi må kjøpe ganske mange kilo. Det er ikke bare ett kilo hos oss, så da betyr prisen noe, sier Turid Hana Lie.

– Jeg syns synd på dem som bare kan stå her og se på prisene, og ikke har muligheten til å kose seg litt i julen. Det har de glemt, de som styrer landet, sier Terje Håland.