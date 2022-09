– Prisforskjellane mellom aust og vest er særleg uheldige. Statnett må vurdere å oppheve eitt eller fleire prisområde, er den klare meldinga frå Geir Pollestad (Sp).

Stortingsrepresentanten frå finansministerens parti sit i Finanskomiteen. Han er vald inn frå Rogaland – eit fylke i straumprisområdet Sørvest-Noreg (NO2).

Straumprisen der har i periodar vore høgast i landet. Høgare enn i Søraust-Noreg (NO1). Ofte har straumen kosta ei kroner mindre per kWh her (sjå kart lenger ned i artikkelen).

Geir Pollestad (Sp). Foto: Odin Omland / NRK

Sp-politikaren vedgår at ein truleg må ha eit pris-skilje mellom sør og nord, men meiner skiljet i Sør-Noreg er ulogisk.

– Det er ikkje vårherre som har gitt oss fem prisområde i Noreg. Det har Statnett bestemt sjølv. I Sør-Noreg bør ein ha relativt like prisar og konkurransevilkår for næringslivet, seier han.

Pollestad kallar straumprisen i vest ein «heilt spesiell belastning» for næringsdrivande og innbyggarar.

Kostar meir å lage pinnekjøt til jul i år

Slakteri- og kjøtforedlingsbedrifta Fatland merkar godt straumprisforskjellane. Anlegget i Sandnes brukar 10 millionar kWh i året.

Medeigar og salsansvarleg Vidar Fatland står midt i eit rom med pinnekjøt som blir tørka.

– Er det ei krone i forskjell på straumsonene, blir det 10 millionar kroner meir her, seier han.

Medeigar og salsansvarleg i Fatland, Vidar Fatland, meiner det ikkje bør vere så vanskeleg å gjere noko med straumprisområda som alle vil ha det til. Foto: Arild Eskeland / NRK

Sandnes er i Sørvest-Noreg (NO2). Fatland er blant dei næringsdrivande som jaktar betre konkurransevilkår andre stader i landet.

– Viss det ikkje blir gjort noko drastisk, kjem vi til å flytte arbeidsplassar og produksjon til eit spekematanlegg under bygging i Oppdal. Det er i ei anna straumsone. Det er litt trist, så lenge vi har ein flott produksjon her, seier han.

Straumprisane for éin kilowattime i dei ulike prisområda i perioden 24. juli til 24. august. (Kilde: NordPool)

Straumprisauken har gått så fort at Fatland ikkje klarer å ta det igjen gjennom høgare prisar i marknaden.

Stortingspolitikarar frå Sp og Ap i straumregionen Sørvest drøfta nyleg saka. Representantar frå Vestland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder og Telemark var inviterte.

Ap er meir tilbakehaldne enn Pollestad. Ap-politikar Tove Elise Madland vedgår likevel at situasjonen er særs krevjande for næringslivet.

– Møtet var for min del eit «lyttemøte» kor det ikkje blei konkludert, men fleire tankar blei spilte ut, seier Madland.

Statnett: – Må ha prisområde

Konserndirektør for kraftsystem og marknad i Statnett, Gunnar G. Løvås, forstår at situasjonen er krevjande. Han gir likevel ikkje håp til verken Pollestad eller Fatland.

Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marknad i Statnett. Foto: Jarle Nyttingnes / Statnett

I Noreg er det naudsynt med prisområde for å ha balanse mellom kraftproduksjon og -forbruk, seier han.

– Vi må sikre at det blir produsert kraft i nærleiken av der krafta blir brukt, og det får vi til gjennom denne marknadsmekanismen, seier han.

Løvås seier det vil ta lang tid å gjere noko med forskjellane.

– Vi må investere mykje i kraftnettet. Vi må tvinge nokon til å produsere og betale andre for å ikkje gjere det. Og vi må si nei til mange fleire industriplanar rundt om i landet fordi vi ikkje får det til å henge saman. Det er betre å sjå på ulike støtteordningar viss ein vil kompensere for det som blir opplevd som urettferdig, seier han.

Han seier straumprisane i Noreg har vore ganske like dei siste ti åra, med unntak av dei siste månadene. Krig og energisituasjonen i Europa gjer det vanskeleg å seie kor lenge det kjem til å vare.

– Men vi forventar at det også ein gong i framtida vil vere relativt like prisar, seier han.

Vil bygge ned flaskehalsar

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har ingen planar om å slå saman prisområde nå.

– Det er viktig at det er energimyndigheitene som gjer det, og at det ikkje blir gjort på grunn av politiske tankar om at dette er ei god løysing, seier han.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Noreg har nå for lite kraft. Samstundes er ikkje straumnettet bygd for å styre krafta på nokon annan måte. Ein har både flaskehalsar og omsyn ein må ta i kraftsystemet slik at krafta flyt dit krafta skal gå, ifølgje Aasland.

– Vi vil bygge ned flaskehalsar og sørge for god kraftflyt og mest mogleg lik pris i heile landet. Det er regjeringa sitt veldig tydelege mål at vi skal ha tilstrekkeleg tilgang på rimeleg energi i heile landet, seier han.