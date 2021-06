Per Inge Torkelsen er død

Det bekrefter familien tirsdag kveld.

«Per Inge døde på Radiumhospitalet som følge av vedvarende alvorlige komplikasjoner etter en operasjon i høst. Han døde med alle sine nærmeste rundt seg. Han etterlater seg kone, fire barn, to barnebarn og familie for øvrig.», skriver Gunnar Kvassheim og Per A, Thorbjørnsen i en pressemelding, på vegne av familien.

«Per Inge hadde bak seg et enestående liv som artist, samfunnsdebattant, forfatter, og politiker», avslutter pressemeldingen.

Selverklært klovn

Per Inge Torkelsen var selverklært klovn og gikk ikke av veien for å lage litt oppstyr. Han skapte blant annet en god del bråk med bøkene Den store stygge idrettsboka i 1992 og Den store stygge eldreboka i 2000.

Som komiker var Torkelsen også kjent som medlem av Løgnaslaget. Revygruppa ble startet i 1980 og har utenom Torkelsen bestått av kjente komikere som Steinar Lyse, Dag Schreiner, Grethe Kausland og Rune Andersen.

I 2017 havnet Løgnaslaget på nasjonale nyheter da de ble saksøkt av frisøren Merete Hodne etter at de hadde kalt henne «nazifrisør» i en av sine sketsjer. Hodne krevde 200.000 kroner i erstatning fra hver av dem for ærekrenkelse, men tapte saken.

Politiker

Per Inge Torkelsen engasjerte seg også i politikken og satt i to perioder i bystyret i Stavanger for Venstre.

I Stavanger er Torkelsen også kjent som initiativtaker til Norsk barnemuseum, hvor deler av komikerens enorme samling tegneserier og gamle leker står utstilt.