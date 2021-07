– Noen dager før Per Inge døde, sa han til kona Anne Mette at han var lei av å være syk. Han sa han ville ta på seg trefrakken, som var hans betegnelse på det å dø. Nå har han tatt på seg trefrakken. Det er bare så synd han ikke får oppleve alle gode ord han har fått, sier Finn A. Våga, som leder seremonien i bisettelsen til Per Inge Torkelsen, torsdag.

Han mener alle kan kalle seg heldige som har hatt Per Inge Torkelsen i livene sine.

– Per Inges liv var et eventyr. Vi er takknemlige for alt han fant på, for at han var så raus og for humoren. Han var en livsgleder. Og takket være Per Inge vet vi bittelitt mer om hvor morsomt, fasinerende og hvilket jublende eventyr livet er, sier Våga.

«Gøy på landet»

«Gøy på landet» som allsang var et av flere innslag når komiker Per Inge Torkelsen bisettes fra Krematoriet i Stavanger torsdag. Hele salen stemte i.

– Han har alltid ønska seg den sangen. Mulig det er den munterheten, og at han så sangen som en hyllest til livet som kan være et fantastisk eventyr, sier Våga til NRK før bisettelsen.

Per Inge Torkelsen hadde et ønske for sin egen bisettelse: At «Gøy på landet» blir en av sangene. Det blir den. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

En tydelig rørt venn og kollega, Pål Mangor Kvammen, holdt også tale. Han fortalte blant annet da de solgte teaterstykke Gammel dame, vond og vende til Bratislava.

En aktuell og politisk komedie?

Kvammen og Torkelsen reiste ned sammen med sine respektive koner til premieren. Etter premieren ble de to invitert opp på scenen, og da applausen hadde lagt seg fikk de flere tv-kameraer opp i ansiktet.

– Den ble sett på som aktuell og politisk, på grunn av situasjonen på sykehjemmene i Bratislava. Det de spurte mest om, var den dype politiske tanken som lå i bunn. Vi var ikke verre fantene, enn at vi bekreftet at det hadde vi brukt mye tid på. Etter hvert ble vi mer og mer overbevist selv om at vi hadde skrevet en sykt aktuell og politisk komedie, sier Kvammen.

Per Inge Torkelsen døde på Radiumhospitalet 22. juni. Han ble 68 år gammel.

Per Inge Torkelsen døde på Radiumhospitalet 22. juni. Han ble 68 år gammel. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

To statsråder

Ikke mindre enn to statsråder dukker opp i bisettelsen: næringsminister Iselin Nybø og kulturminister Abid Raja. De er begge Venstre-politikere, som var Torkelsens parti.

Per Inge Torkelsen var en selverklært klovn. Det bærer også programheftet i bisettelsen preg av. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Raja vil holde minneord, det skal også Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, venn Pål Mangor Kvammen og gravferdstaler Finn A. Våga.

– Han var en sjelden godhjertet, humørspredende perle. Vi har mistet en av våre aller fremste. En av våre modigste, men vi vil alltid være takknemlig for at du Per Inge turte, og at du ville, sier Raja.

Ellers spilte Stavanger-trubaduren Svein Tang-Wa «Skikkelige sjømann». Komikerkollegene Dag Schreiner og Rune Andersen dukket opp som musikere og solister med sangen «Fine dag».

I tillegg tryller tryllekunstner Tor Arnesen.

– Det blir ikke bare solskinnet og gleden ved mannen som skal fram. Det blir også ettertenksomhet over et levd liv som inneholdt oppturer, nedturer, gleder og sorger, sier Våga.

Smittevernregler gjør at ikke flere enn 70 personer kan være til stede inne i Krematoriet. Dette blir familie og venner.