Arild Åsland har akkurat svingt inn på den lokale bensinstasjonen i Stavanger.

– Jeg var på vei til jobb, og så at det var billig her. Da tenkte jeg at jeg ikke bare kunne kjøre forbi. Jeg måtte benytte sjansen, sier Åsland.

Prisene på bensinen har sunket såpass lavt at han måtte snu og stoppe innom på vei til jobb.

– Jeg følger ikke direkte med på prisene, men jeg tror ikke jeg noen gang har fylt når prisen har vært over 24 kroner. Det tror jeg at jeg har spart en del på.

Ole Eric Norheim sier han alltid følger med på prisene. Men det er ikke alltid like lett.

– Før var det alltid mandagen, men sånn er det ikke lengre. Nå er det bare tilfeldigheter som gjør at jeg treffer lavpunktet, sier Norheim.

Ole Eric Norheim er opptatt av å følge med på drivstoffprisene. Foto: Hanne Høyland / NRK

Han sier han kjører forbi bensinstasjonene når drivstoffprisene er høye.

– Jeg gidder ikke å fylle da. Jeg er økonomisk, det må man være i dag. Jeg er pensjonist og trodde jeg skulle få god økonomi i pensjonstiden, men alle prisene øker jo.

Mener det er mye å spare

Konkurransetilsynet har kartlagt prismønsteret for drivstoff fra oktober i fjor til september i år.

Og det er mange penger å spare ved å følge med på prisene, forteller nestleder ved avdelingen for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, Marita Skjæveland.

Marita Skjæveland i konkurransetilsynet Foto: Konkurransetilsynet

– I det siste har det vært mellom tre til fem kroner forskjell per liter mellom bunn og topp. Fyller man opp en tank på 60 liter, kan man spare mellom 200 og 300 kroner. Det er lurt å alltid kikke på prismasten når man kjører forbi en bensinstasjon, sier hun.

Konkurransetilsynet har oppdaget et mønster i når prisene ofte er på sitt laveste. Disse tidspunktene er tirsdag morgen, og fredag morgen.

For prisen er ifølge kartleggingen på sitt laveste rett før prisøkninger, som vanligvis skjer to-tre ganger i uka.

– Det kan skje alle ukedager, inkludert i helgene. Det skjer oftest på tirsdager og fredager. Mellom pristoppene går prisene jevnt og trutt nedover, sier Skjæveland.

Det betyr at du kan gjøre et kupp tidlig tirsdag eller fredag morgen.

Skjæveland legger til at hvor raskt prisene synker, og hvor langt ned de går, avhenger av lokal konkurranse.

Lokale bensinstasjoner følger nøye med på drivstoffprisene til hverandre. Foto: Hanne Høyland / NRK

Drivstoffprisene i Norge styres blant annet av oljeprisen og internasjonale forhold. Men bensinstasjonene følger med på prisene til hverandre, både nasjonalt og lokalt.

Denne priskrigen kan også påvirke hvor mye drivstoffet koster.

– Slik mønsteret fungerer, er pristoppene like over hele landet. Det skjer samme dag, og går opp til omtrent samme nivå. Den lokale konkurransen har noe å si for hvor langt ned prisene synker, sier Skjæveland i Konkurransetilsynet.

Lov å følge med på konkurrentene

Kunde Snorre Risa følger også nøye med på drivstoffprisene.

– Jeg føler jo absolutt at det er samarbeid. Prisene går jo opp og ned samtidig. Jeg synes ikke det er greit, det fungerer nesten som et monopol.

Snorre Risa har lagt merke til at prisene på bensinstasjonene som regel er like. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er jo ikke noe konkurranse når bensinstasjonene samarbeider om prisene, slik det ser ut til at de gjør, sier Arild Åsland.

Likevel er det ikke ulovlig å følge med på konkurrentene, sier Skjæveland.

– At det er like priser er i seg selv ikke et tegn på at det er brudd på konkurranseloven, altså at det er et samarbeid. Samtidig kan det være ganske enkelt å få til i dette markedet. Det er få og store konkurrenter, og vi vet at de følger med på hverandre.

Priskrig blant bensinstasjonene

Knut Hilmar Hansen er kommunikasjonssjef i Circle K Norge. Han bekrefter at prisen lokalt fastsettes ut fra lokale konkurranseforhold.

– Våre stasjonsdrivere bruker mye tid på å sjekke lokale priser, slik at vi er konkurransedyktige lokalt. Det er viktig for oss.

Han peker også på at variasjonen i drivstoffprisene, også skyldes lokale priskriger.

– Når pumpeprisen settes opp, begynner stasjoner i nærområdet å skru ned prisene for å lokke til seg kundene. Vi opplever sterk konkurranse flere steder i Norge nå, og lavere pumpepriser både på bensin og diesel.