– Det er fullt på tanken og tomt i lommeboka, sier Asbjørn Dahl.

Han har akkurat fylt opp tanken på bilen, samt et par bensinkanner.

Han forteller at når han gjør det, lukker han bare øynene.

– Det går jo så unna på det telleverket at du nesten ikke ser summen.

Nest etter strømstøtte, er det kutt i avgifter på drivstoff nordmenn synes er det viktigste for å trygge økonomien nå, skrev NTB sist uke.

– Det kommer jo til å legge hele landet på ryggen om det skal fortsette på dette viset, sier Dahl.

– For dårlig konkurranse

Selv om oljeprisene har gått ned, ligger drivstoffprisene fortsatt på over 20 kroner literen i store deler av landet.

Det reagerer Forbrukerrådet på.

– De er veldig kjappe til å sette opp prisene når råoljeprisen går opp, men er overhodet ikke like raske til å sette ned prisen når råoljen blir billigere. Det er vi kritisk til, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Olav Kasland.

Han mener bransjen alltid kommer med en eller annen forklaring på hvorfor drivstoffprisene ikke synker i takt med oljeprisen. Les også: Høge diesel- og bensinprisar: Dette er den nye normalen

Kasland mener en av årsakene til fortsatt høye drivstoffpriser er for dårlig konkurranse.

– Det er fire store aktører som dominerer i dette markedet i dag. Det er for dårlig.

Han sier han gjerne skulle sett at det var like enkelt å sette ned prisen som det tilsynelatende er å sette den opp.

Tirsdag var prisene på rundt 23 kroner literen på mange bensinstasjoner på Sørlandet. I sommer var den oppe i 28 kroner literen. Noen steder kunne man også skimte 30-tallet.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Olav Kasland. Foto: KNUT ARE TORNÅS / NRK

– Mange faktorer spiller inn

Kommunikasjonssjef i Circle K Norge Knut Hilmar Hansen, sier at det er mange som tror at prisen på råolje er det eneste som bestemmer innkjøpsprisen på bensin og diesel.

Han sier det ikke stemmer.

– Det er også andre faktorer som er med på å bestemme prisnivået man ser på pumpene, ikke minst tilbud og etterspørsel etter ferdigraffinert bensin og diesel i det internasjonale markedet. Tilgangen på biodrivstoff, som vi blander inn i bensin og diesel, samt valutakurs og priskrig spiller også inn.

Han viser til krigen i Ukraina og energisituasjonen i Europa som årsaker til de høye drivstoffprisene de siste månedene.

Hva synes du om kritikken Forbrukerrådet kommer med?

– Jeg skjønner godt at mange lurer, for det er ikke første gang vi prøver å forklare hvordan markedet fungerer. Men jeg synes det er litt rart at de ikke tar direkte kontakt med oss.

Ifølge Hansen betyr ikke de høye drivstoffprisene høyere inntjening for dem.

– Det er nok noen andre i verdikjeden som henter ut fortjenesten her.

Kommunikasjonssjef i Circkle K Norge Knut Hilmar Hansen. Foto: KNUT ARE TORNÅS / NRK

Venter med å fylle

Høye og varierende drivstoffpriser, har gjort flere mer bevisste på når de fyller tanken.

– Jeg venter til jeg finner et sted der det er rimelige priser. Under 20 kroner, da kan jeg fylle, sier Marius Hyldetoft når NRK møter han ved en bensinstasjon i Arendal.

Han fylte bensin i Drammen tidligere på dagen.

Der skal prisen ha vært en og en halv krone lavere enn i Arendal.

Les også: Frustrert over prisen på drivstoff: – Altfor dyrt for meg

16 år gamle Solveig Oliana Drageset fikk scooterlappen i mai, og sier hun bruker mye penger på bensin.

– Jeg tar scooter frem og tilbake fra skolen. Jeg bruker nok mellom 50 og 60 kroner annenhver dag, sier hun.