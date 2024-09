– Nå må det ryddes opp her, og det haster. Vi har 150.000 innbyggere som lurer på hva som skjer, sier fungerende ordfører i Stavanger, Henrik Halleland (KrF).

Dermed er tonen en ganske annen enn i går, da Halleland uttalte at saken kom skjevt ut fra hoppkanten, og at det gjorde den unødvendig komplisert.

– Vi er ikke i en utfordrende situasjon i Stavanger. Stavanger blir fortsatt godt styrt. Men det skulle blitt kommunisert på en annen måte, sa Halleland torsdag.

Det var onsdag i forrige uke at sjokkbeskjeden kom i Stavanger Aftenblad: Ordføreren i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), gir seg.

Bakgrunnen er at hun har brukt partimidler til privat forbruk under valgkampen i 2023.

Høyre sentralt støttet avgjørelsen hennes om å gå av, men fremdeles er Hegdal ordfører. Hun må selv sende inn en søknad om fritak fra vervet, men det har hun ikke gjort ennå.

Like etter et krisemøte torsdag kveld, ble det kjent at hun har meldt seg ut fra partiet, og er nå uavhengig representant.

– Det er dramatisk. Det er vanskelig å finne noe lignende i nyere norsk historie, sier gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige.

Gruppeleder for opposisjonens største parti, Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Helt opp til Sissel

Knutsen Hegdal er sykemeldt, men sier hun fremdeles er ordfører. Varaordfører Henrik Halleland fungerer som ordfører.

– Det er noen som styrer kommunen. Det som skjer videre nå, må være til innbyggernes beste, sier han.

Fredag skal gruppelederne i flertallskoalisjonen ha møte om situasjonen. Flertallspartiene består av Høyre, KrF, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet.

– Det er Høyre som bestemmer i Høyre, og det er helt opp til Sissel hva hun vil, sier gruppeleder i Stavanger Frp, Leif Arne Moi Nilsen.

Gruppeleder i Stavanger Frp, Leif Arne Moi Nilsen Foto: Anders Fehn

– Det er usikkert, men det er viktig at alle i en slik situasjon opptrer konstruktive. Det har jeg tro på at vi får til, sier gruppenestleder John Peter Hernes (H).

Gruppeleder i Stavanger Høyre, Hilde Karlsen, mener det viktigste er å skape ro rundt situasjonen.

– Vi må ha en avklaring for innbyggerne i byen og for flertallskonstellasjonen. Vi må drive med politikk igjen.

Etter Knutsen Hegdals avskjed med Høyre, ryker det borgerlige flertallet. Fram til nå, har de hatt et minimalt flertall med 34 mot 33 mandater i bystyret i Stavanger.

– Det viktige nå er å få et nytt og tydelig politisk flertall, slik at vi kan få den roen og stabiliteten som byen trenger, sier Dag Mossige (Ap).

Henrik Halleland (KrF, til venstre) og Dag Mossige (Ap, til høyre) under et budsjettmøte i Stavanger med flertallet og opposisjonen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Meldte seg ut av partiet uten varsel

Torsdag kveld meldte Stavanger-ordføreren seg plutselig ut av Høyre under et krisemøte. Det kom som en overraskelse for partiet.

– Nei. Hun sa ikke noe om det i går, og det ble heller ikke sagt noe om at hun ville melde seg ut heller, sier gruppeleder i Stavanger Høyre, Hilde Karlsen, til «Politisk kvarter» fredag morgen.