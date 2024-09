Sissel Knutsen Hegdal til Stavanger Aftenblad: – Jeg er ordfører

Mange blei svært overraska Stavanger Aftenblad onsdag sist uke meldte at Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal gir seg.

Bakgrunnen er at hun har brukt partimidler til privat forbruk under valgkampen 2023.

Stavanger kommune bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at Knutsen Hegdal ikke har sendt noen søknad om fritak fra vervet.

– Hun er sykmeldt

Det samme gjør Knutsen Hegdals kommunikasjonsrådgiver, Trond Birkedal, overfor NRK.

Trond Birkedal. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Hun har foreløpig ikke sendt noen søknad om fritak. Hun er sykmeldt, og derfor har hun ikke gjort noe mer i den saken. Hun er ordfører fram til det foreligger en formell fritakssøknad, sier han.

Birkedal videreformidler også at Knutsen Hegdal nylig har hørt et råd Erna Solberg skal ha kommet med under ONS i Stavanger.

– Der sa Solberg at man ikke bør ikke ta en avgjørende beslutning når det står på som verst, sier han.

Knutsen Hegdal: – Jeg er ordfører

Stavanger Aftenblad spør Knutsen Hegdal om hvorfor hun ikke har søkt fritak.

– Jeg er ordfører fram til en eventuell søknad om fritak foreligger. Foreløpig er jeg sykemeldt, svarer hun Aftenbladet.

Generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, sier til Stavanger Aftenblad at det er opp til bystyret hvem som er byens ordfører og opp til Stavanger Høyre hvem som skal være deres ordførerkandidat.

Knutsen Hegdal har ikke besvart NRKs henvendelse. Det har heller ikke Stavangers fungerende ordfører Henrik Halleland (KrF).